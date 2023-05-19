Представлен смартфон Realme Narzo N53 с «сияющей панелью»

Компания Realme выпустила новый бюджетный смартфон Narzo N53. Как отмечает производитель, аппарат получил дизайн California Sunshine. Задняя панель имеет позолоченное покрытие с нитями накала. Благодаря этой технологии панель смартфона сияет и переливается во время попадания солнечных лучей.

Realme Narzo N53 оборудован 6,74-дюймовым IPS-экраном разрешением HD+ и с кадровой частотой 90 Hz. Пиковая яркость составляет 450 нит. В основе смартфона лежит процессор UNISOC T612, объем ОЗУ составляет 4 или 6 Gb, ПЗУ – 64 или 128 Gb.

Основная камера двойная, с датчиками на 50 и 2 Мп, фронтальная разрешением 8 Мп. Предусмотрена светодиодная вспышка. Реализована программная функция Dynamic Island, которая выводит в небольшой области в верхней части экрана возле фронтальной камеры информацию об уровне заряда аккумулятора, использовании данных, а также шаги и пройденное расстояние в течение дня.

Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Есть поддержка 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS и ГЛОНАСС. Также смартфон получил три слота (два nano-SIM и один microSD), порт USB Type-C, аудиоразъем 3,5 мм и боковой сканер отпечатков пальцев. Установлена операционная система Android 13 с пользовательским интерфейсом Realme T Edition. Габариты составляют 167,3 х 76,7 х 7,49 мм, вес — 182 гр.

Цены на смартфон Realme Narzo N53: 4/64 Gb — $109, 6/128 Gb — $133. Продажи начнутся 22 мая.

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