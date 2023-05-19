Представлен Huawei MateBook E (2023) с процессорами Intel Core

Компания Huawei представила планшет MateBook E (2023). Устройство оборудовано сенсорным OLED-дисплеем диагональю 12,6 дюйма с разрешением 2560×1600 пикселей, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 120 Hz. Максимальная яркость достигает 600 нит. Заявлены охват 100% цветового пространства DCI-P3 и показатель ΔE < 1. Поддерживается стилус M-Pencil с магнитным креплением.

Планшет представлен в конфигурациях с 10-ядерными процессорами Intel Core i5-1230U и Core i7-1260U. Максимальный объем оперативной памяти составляет 16 Gb, NVMe-накопителя (PCIe 4.0) — 1 Tb.

Основная камера имеет 132 Мп сенсор, фронтальная — 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет 42 Втч, а еще 10,8 Втч предлагает батарея в фирменной клавиатуре. Есть акустическая система из четырех стереодинамиков, два порта USB Type-C: оба поддерживают передачу данных и подключение мониторов (DisplayPort) и 3,5-мм аудиоразъем. Толщина корпуса планшета составляет 7,99 мм. Работает устройство под управлением Windows 11.

Цена в Китае Huawei MateBook E (2023) стартует с отметки $1072.

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