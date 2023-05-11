Sony представила доступный смартфон Xperia 10 V

Вместе с флагманским смартфоном Xperia 1 V компания Sony представила Xperia 10 V — наиболее доступную модель в линейке. У гаджета всего три отличия от предшественника – экран, стереодинамики и небольшое изменение в камере. Компания отмечает, что Xperia 10 V это самый легкий в мире смартфон с аккумулятором емкостью 5000 мАч из представленных на рынке. Аппарат весит всего 159 гр.

Sony Xperia 10 V оборудован 6,1-дюймовым OLED-экраном разрешением 2520 × 1080 пикселей, соотношением сторон 21:9, частотой обновления 60 Hz и частотой сенсорного слоя тач 120 Hz. Применяется защитное стекло Gorilla Glass Victus (спереди и сзади). Заявлены поддержка HDR10 и 100% охват DCI-P3. Sony заявляет, что экран в 1,5 раза ярче, чем у предшественника.

Смартфон построен на базе Qualcomm Snapdragon 695, объем ОЗУ — 6 Gb, ПЗУ – 128 Gb. Предусмотрен слот microSD (до 1 Tb). Основная камера тройная, в нее вошли датчики на 48 Мп (Exmor RS, 1/2″, f/1.8, угол обзора 80°, ЭФР 26 мм, OIS+EIS), 8 Мп (телефото, 1/4.4″, f/2.2, ЭФР 54 мм, угол обзора 43°) и 8 Мп (широкоугольная, 1/4″, f/2.2, ЭФР 16 мм, угол обзора 120°). Фронтальная камера разрешением 8 Мп (1/4″, f/2.0, HDR, угол обзора 78°).

Аккумулятор поддерживает режим энергосбережения STAMINA. В оснащение устройства также входят поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, порт USB 2.0 Type-C, Dual SIM, 3,5 мм аудиоразъем и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Есть защита IP65/68. Используется ОС Android 13. Габариты составляют 155 х 68 х 8,3 мм.

Sony Xperia 10 V поступит в продажу на европейский рынок в июне и будет предлагаться в четырех расцветках: салатовой, лавандовой, белой и черной. Цена смартфона 449 евро.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az