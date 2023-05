Открывая мир вместе с Techpro DC

Азербайджанский Value Added IT Distributor организовал незабываемую поездку в Марокко для победителей партнерской программы «THE BLUE PEARL OF NORTH AFRICA»

В апреле компания Techpro DC вместе с партнерами отправились в полное парадоксов Королевство Марокко. Путешествие в эту страну стало наградой, которая досталась победителям мотивационной программы «THE BLUE PEARL OF NORTH AFRICA», проводившейся дистрибьютором с 10 ноября 2022 года до 10 апреля 2023 года. По условиям программы, самые активные партнеры, которые показали наиболее высокий оборот за указанный период времени, и партнеры с максимальной динамикой продаж в процентном соотношении, награждались призовой поездкой. В этот раз Techpro DC решил удивить коллег по IТ-бизнесу и организовал поездку в Марокко — голубую жемчужину Северной Африки, отличающуюся потрясающей природной красотой, богатой историей и культурой.

Официальная часть началась с конференции в Касабланке, где участники поездки, в число которых вошли представители азербайджанских компаний-партнеров Fominov Consulting, R.I.S.K., Bestcomp Group, Ultra Technologies, Bakinity, Caspian Supplies, Techtonas, ABC Telecom, Baku Electronics, Elit-Optimal и Icomp, а также крупнейшего системного интегратора Грузии GT Group узнали о текущей ситуации на рынке дистрибуции, о новинках производителей, которых Techpro DC представляет в регионе, и совместных маркетинговых акциях, а также о том, какие шаги дистрибьютор предпринимает для поддержания стабильной работы и своевременных поставок оборудования. В своем обращении к партнерам директор Techpro DC Нигяр Гасанова отметила, что партнеры остаются главным приоритетом для компании.

«Мы были очень рады возможности организовать столь содержательное и приятное мероприятие для наших партнеров. Поскольку бизнес Techpro DC продолжает активно развиваться, и наша компания полна амбициозных планов на рынках Закавказья и Средней Азии, такое сотрудничество играет особую роль. Мы считаем, что подобные мероприятия необходимы не только для продвижения политики дистрибьютора, но и упрочнения доверительных связей между нашими партнерами, что позволяет строить сильную и устойчивую IT-экосистему в регионе», — подчеркнула Н.Гасанова.

После конференции партнеры и команда Techpro DC провели несколько чудесных дней, путешествуя по Королевству Марокко, отличающемуся потрясающей природной красотой, богатой историей и культурой. Единственная монархия в Северной Африке расположена на пересечении Европы и Африки, окружена водами Средиземного моря и открыта просторам Атлантического океана. В течение пяти незабываемых и ярких дней в Марокко партнеры вместе с командой Techpro DC всецело ощутили энергетику этих мест, посетили исторические достопримечательности Касабланки и Марракеша, а также приятно провели время в кругу друзей.

Команда Techpro DC приглашает всех желающих присоединяться к дружной семье партнеров и принимать участие в будущих программах!