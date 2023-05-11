Lenovo представила новейшие рабочие станции для гибридной рабочей среды

Компания Lenovo представила свои новейшие рабочие станции ThinkStation и ThinkPad, обеспечивающие высокий уровень производительности при сложных рабочих нагрузках и имеющие сертификаты независимых поставщиков программного обеспечения. Представленные устройства гарантируют надежность, удобство использования, а также отличаются широкими возможностями кастомизации под конкретные задачи клиента. Новые рабочие станции созданы с использованием самых современных компонентов, таких как процессоры Intel Core 13-го поколения и профессиональные графические карты NVIDIA RTX. Они поддерживают новейшие операционные системы, включая Windows 11 и несколько версий Linux.

Настольные рабочие станции ThinkStation серии P3 обеспечивают пользователям удобство, универсальность и производительность. Новый форм-фактор «Tower» — идеальное решение для дизайнеров, инженеров и студентов, которым нужно сбалансированное по цене решение с возможностью расширения без ущерба для вычислительной мощности. ThinkStation P3 Tower предлагает шасси с блоками питания до 1100 Вт и возможностью размещения дискового массива емкостью до 26 ТБ. ThinkStation P3 Ultra сочетает мощность и производительность в корпусе объемом менее четырех литров. Эту компактную рабочую станцию легко адаптировать к современным рабочим местам гибридного типа. ThinkStation P3 Tiny спроектирована для работы в ограниченных пространствах. Её корпус объемом в один литр обладает лучшей в своем классе эргономикой и способен поместиться практически в любом месте.

Мобильные рабочие станции ThinkPad — это синоним мощности, превосходного дизайна и долговечности. Новейшие модели ThinkPad серии P, созданные для гибридной рабочей среды, позволяют пользователям в поездках и путешествиях эффективнее выполнять задачи, благодаря оптимальному набору инноваций и высокому уровню производительности. ThinkPad P14s i Gen 4 и P16s i Gen 2 подойдут профессионалам, преподавателям и студентам, которые ищут идеальный баланс мощности и ценового предложения без ущерба для безопасности и надежности. ThinkPad P16v i предназначен для креаторов, которым требуется высокопроизводительное устройство для эффективной работы ресурсоемких приложений и многозадачности. Эта модель на базе процессоров Intel Core серии H, с усовершенствованной графикой и новейшими функциями безопасности для защиты данных пользователя при работе в любом месте. ThinkPad P16 Gen 2 и ThinkPad P1 Gen 6 обеспечивают исключительную производительность, позволяя пользователям выполнять сложные рабочие процессы, такие как рендеринг или VR. P16 Gen 2 оснащен мобильным процессором самого высокого класса, профессиональным графическим процессором NVIDIA RTX и поддержкой самого большого объема оперативной памяти среди мобильных рабочих станций Lenovo — до 192 ГБ. Благодаря этому ноутбук имеет производительность, сопоставимую с некоторыми настольными рабочими станциями. ThinkPad P1 шестого поколения в тонком и легком корпусе отличается премиальным дизайном.

Новый взгляд на универсальность настольных рабочих станций: Lenovo ThinkStation P3 Tower, P3 Ultra и P3 Tiny

Это самое мощное поколение настольных рабочих станций Lenovo начального уровня. Универсальная линейка предлагает несколько размеров корпусов, которые подойдут для любых отраслей и различных гибридных рабочих пространств, благодаря чему пользователи ThinkStation P3 могут настраивать свое рабочее место в зависимости от потребностей:

ThinkStation P3 Tower : имеет доступную цену, процессоры Intel Core 13-го поколения и поддержку графики до NVIDIA RTX A5500, чтобы с легкостью выполнять критически важные задачи. P3 Tower может быть укомплектован до 128 ГБ памяти DDR5 и до шести дисковыми накопителями; четырьмя слотами расширения PCIe и блоком питания мощностью до 1100 Вт; кроме того, предусмотрена возможность установки нескольких карт различного функционала.

: имеет доступную цену, процессоры Intel Core 13-го поколения и поддержку графики до NVIDIA RTX A5500, чтобы с легкостью выполнять критически важные задачи. P3 Tower может быть укомплектован до 128 ГБ памяти DDR5 и до шести дисковыми накопителями; четырьмя слотами расширения PCIe и блоком питания мощностью до 1100 Вт; кроме того, предусмотрена возможность установки нескольких карт различного функционала. ThinkStation P3 Ultra : обладает исключительным уровнем производительности в корпусе менее четырех литров. Устройство идеально подходит для ресурсоемких рабочих процессов в гибридных рабочих средах или удаленных офисах. Модель в компактном корпусе может быть оснащена графикой до NVIDIA RTX A5500, а также дополнительным контроллером для удаленного мониторинга и управления системой.

: обладает исключительным уровнем производительности в корпусе менее четырех литров. Устройство идеально подходит для ресурсоемких рабочих процессов в гибридных рабочих средах или удаленных офисах. Модель в компактном корпусе может быть оснащена графикой до NVIDIA RTX A5500, а также дополнительным контроллером для удаленного мониторинга и управления системой. ThinkStation P3 Tiny: форм-фактор с объемом всего один литр — маленький, но мощный. ThinkStation P3 Tiny предусматривает несколько вариантов монтажа, сертифицирован ISV, оснащен графикой до NVIDIA T1000 и поддерживает подключение до шести дисплеев. Такое решение подойдет архитекторам, инженерам, финансовым аналитикам, специалистам в области здравоохранения или преподавателям STEM.

ThinkPad серии P предоставляет свободу выбора для оснащения мобильных рабочих мест

Для того, чтобы быть легким на подъем не обязательно жертвовать производительностью. Это подтверждает новая серия ThinkPad P, предлагающая мобильные рабочие станции в различных ценовых сегментах, сертифицированные независимыми поставщиками ПО.

Наряду с частью портфолио ThinkPad, о котором было объявлено ранее в этом году, в некоторых компонентах новейших мобильных рабочих станций используются вторсырье и переработанный пластик (PCC). Lenovo поддерживает концепцию экономики замкнутого цикла и планирует к 2025 году интегрировать материалы повторного использования в производственный процесс всех своих ПК.

ThinkPad P16 Gen 2 : самая мощная 16-дюймовая мобильная рабочая станция Lenovo. Модель оснащена процессорами Intel Core серии HX 13-го поколения и графическими картами для мобильных рабочих станций до NVIDIA RTX 5000 Ada, обеспечивающими прорыв в скорости, производительности и эффективности. Поддержка шины PCIe Gen 5 позволяет устанавливать самые производительные накопители, а память DDR5 емкостью до 192 ГБ гарантирует быструю работу с большими массивами информации

: самая мощная 16-дюймовая мобильная рабочая станция Lenovo. Модель оснащена процессорами Intel Core серии HX 13-го поколения и графическими картами для мобильных рабочих станций до NVIDIA RTX 5000 Ada, обеспечивающими прорыв в скорости, производительности и эффективности. Поддержка шины PCIe Gen 5 позволяет устанавливать самые производительные накопители, а память DDR5 емкостью до 192 ГБ гарантирует быструю работу с большими массивами информации ThinkPad P1 Gen 6 : мощный, мобильный и сверхлегкий элегантный ноутбук весом всего 1,78 кг. Он оснащен инновационной системой охлаждения с применением жидкого металла, 16-дюймовым экраном с широким цветовым охватом (доступен также вариант OLED) и низким уровнем синего света, а также 5-мегапиксельной камерой. Превосходная мобильность обеспечивается поддержкой WiFi-6E. Опционально устройство может быть оснащено модулем 4G LTE. Высокопроизводительная графика обеспечивается профессиональными видеокартами до NVIDIA RTX 5000 поколения Ada или моделями линейки GeForce до NVIDIA GeForce RTX 4090.

: мощный, мобильный и сверхлегкий элегантный ноутбук весом всего 1,78 кг. Он оснащен инновационной системой охлаждения с применением жидкого металла, 16-дюймовым экраном с широким цветовым охватом (доступен также вариант OLED) и низким уровнем синего света, а также 5-мегапиксельной камерой. Превосходная мобильность обеспечивается поддержкой WiFi-6E. Опционально устройство может быть оснащено модулем 4G LTE. Высокопроизводительная графика обеспечивается профессиональными видеокартами до NVIDIA RTX 5000 поколения Ada или моделями линейки GeForce до NVIDIA GeForce RTX 4090. ThinkPad P16v i Gen 1 : легко справляется со сложными рабочими нагрузками благодаря процессорам Intel Core серии H 13-го поколения и профессиональным графическим картам до NVIDIA RTX 2000 Ada. Система двойного отведения тепла обеспечивает максимально эффективное охлаждение, позволяя пользователям в полной мере использовать ресурсоемкие и многозадачные приложения.

: легко справляется со сложными рабочими нагрузками благодаря процессорам Intel Core серии H 13-го поколения и профессиональным графическим картам до NVIDIA RTX 2000 Ada. Система двойного отведения тепла обеспечивает максимально эффективное охлаждение, позволяя пользователям в полной мере использовать ресурсоемкие и многозадачные приложения. ThinkPad P14s i Gen 4 и P16s i Gen 2: представлены 14-дюймовыми или 16-дюймовыми мобильными рабочими станциями Lenovo с самым длительным временем автономной работы. Они хорошо подходят как для классических профессиональных систем проектирования и дизайна, так и для работы в удаленных и гибридных рабочих средах. Анонсированные модели доступны в черном или сером цвете корпуса с несколькими вариантами дисплеев (OLED или экраны с низким уровнем излучения синего света), и оснащены графическими процессорами NVIDIA RTX A500. Модели могут комплектоваться 5-мегапиксельной камерой.

Lenovo предлагает комплексный портфель услуг сервисной поддержки рабочих станций. Представленные продукты могут быть приобретены по модели Lenovo TruScale «устройство как услуга» (DaaS), которая предлагает организациям широкий спектр решений для цифровых рабочих мест, гибкие варианты оплаты и возможность легко масштабировать ИТ-инфраструктуру в соответствии с меняющимися потребностями бизнеса. Расширение и продление гарантии сроком до пяти лет позволяет клиентам компании обеспечить профессиональное сервисное обслуживание с фиксированную стоимость. В рамках программы Lenovo Premier Support Plus пользователи получают комплексный набор услуг поддержки и прямой доступ к лучшим техническим специалистам Lenovo.

О конфигурациях, ценах и доступности новых рабочих станций на конкретных рынках будет сообщено дополнительно.