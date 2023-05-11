Представлен флагман Sony Xperia 1 V с продвинутой камерой

Компания Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 V. Особенностью устройства стала основная камера. В ней используется первый в своем роде многослойный датчик Exmor T, разработанный специально для мобильных устройств, благодаря которому съемка смартфонов при слабом освещении поднимется на новый уровень.

Внешне Sony Xperia 1 V мало отличается от своего предшественника. Смартфон оборудован 10 битным 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3840 х 1644 пикселей (643 ppi), «кинематографичным» соотношением сторон 21:9, частотой обновления 120 Hz (программное снижение размытия 240 Hz), частотой сенсорного слоя 240 Hz и стеклом Gorilla Glass Victus 2 (крышка защищена Victus 1).

В основе Sony Xperia 1 V лежит 4 нм процессор Snapdragon 8 Gen 2, который работает в связке с оперативной памятью 12 Gb и накопителем 256/512 Gb (есть возможность расширения с помощью карт microSD до 1 Tb). Площадь рассеивающей тепло пластины увеличена на 60%.

В основную камеру входят следующие датчики: 48 Мп (Exmor T, 1/1,35″, f/1.9, ЭФР 24 мм, угол обзора 84°, OIS), 12 Мп (широкоугольная, Exmor RS, 1/2,5″, f/2.2, ЭФР 16 мм, угол обзора 123°) и 12 Мп (телеобъектив, Exmor RS, 1/3,5″, f/2.3-f/2.8, ЭФР 85-125 мм, OIS). Датчик TOF больше не используется, так как Sony утверждает, что ее алгоритмы искусственного интеллекта настолько продвинуты, что сделали его ненужным. Возможна запись видео 4К@120fps, есть ночной режим. Фронтальная камера разрешением 12 Мп (Exmor RS, 1/2.9″, f/2.0, ЭФР 24 мм, угол обзора 83°).

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает проводную (30 Вт) и беспроводную зарядки. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, порт USB 3.2 Type-C, Dual SIM, 3,5 мм аудиоразъем и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Смартфон соответствует степени защиты IP68. Используется Android 13. Габариты и вес: 165 x 71 x 8,3 мм и 187 гр.

Sony Xperia 1 V будет доступен в Европе в черном, серебристо-платиновом и темно-зеленом цветах корпуса с конца июня по цене 1399 евро.

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