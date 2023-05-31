Шестой сезон «Черного зеркала» выйдет на Netflix 15 июня

Премьера шестого сезона популярного британского сатирического сериала-антологии «Черного зеркала» состоится на Netflix 15 июня 2023 года.

В шестом сезоне будет пять эпизодов, каждый из которых расскажет самостоятельную историю. Обещают, что новый сезон станет «самым непредсказуемым и неожиданным» за всю историю антологии. Главные роли исполнили в шоу исполнили Аарон Пол («Во все тяжкие»), Энни Мерфи («Жизнь матрешки»), Джош Хартнетт («Гнев человеческий»), Зази Битц («Джокер»), Сальма Хайек («Дом Gucci») и Кейт Мара («Горбатая гора») и другие.

В полноценном трейлере шестого сезона «Черного зеркала» показали короткие отрывки из всех серий.

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