Разработчики эмулятора Yuzu выпустили версию приложения для Android

Разработчики Yuzu, эмулятора Nintendo Switch, выпустили версию для Android. В Google Play уже можно скачать бесплатную версию Yuzu или платную — с ранним доступом и дополнительными фичами. Проект еще находится в разработке и некоторые функции недоступны, но они появятся в будущем.

Разработчики отмечают, что эмулятор для Android пока что совместим не со всеми процессорами. Exynos, Mediatek и другие пока не поддерживаются. Для стабильной работы приложения требуются устройства на базе Qualcomm Snapdragon с Android 11 и 8 Gb оперативной памяти или больше. Лучшей совместимости удалось добиться с Adreno 600 и установленными драйверами Mesa Turnip.

Авторы проекта смогли запустить Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Animal Crossing: New Horizons и другие известные тайтлы. При этом некоторые игры работают при 60 fps, хотя производительность не всегда стабильная, а ниже 30 fps не падает ни одна игра, кроме Skyrim.

Что касается поддержки контроллеров, то пока работы в этом направлении находятся на ранней стадии.

