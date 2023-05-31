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1 июня, 2023
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Razer выпустил игровые TWS-наушники с системой активного шумоподавления

Razer

Компания Razer выпустила беспроводные игровые наушники под названием Hammerhead Pro HyperSpeed. Новинка позиционируется как периферия для смартфонов и планшетов на базе Android и iOS, ПК и игровых консолей.

Razer

Наушники оснащены 10-мм драйверами и поддерживают сопряжение по Bluetooth 5.3, через беспроводной передатчик USB-C (идет в комплекте) или по каналу 2,4 GHz (Razer HyperSpeed). Есть возможность одновременного соединения с двумя устройствами и функция отключения звука входящих уведомлений. Гарнитура поддерживает систему активного шумоподавления (ANC), режим прозрачности и игровой режим, снижающий задержку в передачи сигнала до 40 мс. Кроме того, наушники оснащены настраиваемой подсветкой Razer Chroma RGB.

Заявленная автономность — до 30 часов без ANC и подсветки с полностью заряженным кейсом. Сами наушники способны проработать до 6,5 часов в режиме прослушивания музыки. С включенной подсветкой и ANC заявляется до 16,5 часов работы. Поддерживается беспроводная зарядка стандарта Qi. Есть защита IPX4 (от водяных брызг). В поставку включены три комплекта сменных амбушюр малого, среднего и большого размеров,

Цена Razer Hammerhead Pro HyperSpeed составляет $199,99. Наушники уже доступны на сайте производителя, а также у авторизованных партнеров компании.

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