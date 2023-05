Самое интересное из мира мобильных приложений

Cамые интересные новости и события, произошедшие в сфере разработки мобильных приложений за прошедший месяц, — читайте в нашем обзоре.

Ведущие приложения с чат-ботами уже зарабатывают миллионы

OpenAI начал ИИ-революцию с выпуском ChatGPT. И некоторым разработчикам эта революция уже принесла миллионы. Если посмотреть на топ-чарт в американском App Store, то можно увидеть там три приложения — Kiyo, Genie, AI Chatbot. Вместе эта троица заработала 3 млн. долларов чистого дохода в App Store с начала года. И тенденция восходящая для всех трех приложений, которые в среднем получают 20-30 тысяч долларов дохода каждый день. И это уже после налога Apple. Да, они наверняка тратят что-то на оплату самого ChatGPT, но определенно значительно меньше того, что получают. И весь этот доход поступает от подписок, что означает, что он будет продолжать расти по мере того, как ИИ будет набирать популярность у пользователей.

Тенденции развития мобильных приложений 2023: глобальные бенчмарки

Всегда было важно, чтобы мобильные маркетологи были ориентированы на данные и стратегию. Сейчас, в условиях экономического спада, недавнего снижения уровня использования мобильных устройств, увеличения затрат на привлечение пользователей и проблем, связанных с постоянно развивающимся пространством конфиденциальности данных, эта необходимость ощущается как никогда остро. В 2023 году наибольшего успеха добьются те команды, которые сосредоточатся на оптимизации производительности и максимизации прибыли с помощью точных данных атрибуции, углубленной отчетности, выявления ключевых инсайтов и тактического кроссплатформенного роста.

Adjust подготовил издание «Тенденции развития мобильных приложений 2023: глобальные бенчмарки». Отчет, хватывающий мобильную электронную коммерцию, финтех, игры и отрасль в целом, содержит анализ качественных данных и исследует ключевые темы, на которых должны сосредоточиться маркетологи, чтобы обеспечить бесперебойный рост, несмотря на постоянно трансформирующуюся мобильную экосистему. Основные мысли из данного отчета:

Бум mCommerce продолжается: в 2022 году продолжительность сеансов и сессий выросла по сравнению с прошлым годом. В 2023 году рост сеансов составил еще 7%.

53% потребителей используют смартфоны для покупок.

Ноябрь 2022 года поставил исторический рекорд по тратам в eCommerce.

Бум в категории финтех: траты в приложениях с ноября 2022 по январь 2023 выросли на 90%.

После снижения количества установок игровых приложений и сессий в 2022 году в январе 2023 года произошел рост на 10% и 11% соответственно.

Marvel Move — фитнес с супергероями

Если вы когда-нибудь хотели послушать, как Халк кричит на вас во время бега, то у вас есть шанс. Компания Marvel анонсировала свое новое мобильное фитнес-приложение Marvel Move, в котором представлены захватывающие аудио-программы для бега с участием популярных персонажей комиксов Marvel. Marvel Move является частью сотрудничества с Six to Start, одним из создателей популярного фитнес-приложения Zombies, Run!, где пользователи становятся главными героями апокалиптической драмы, убегая от толпы зомби. Marvel и Six to Start утверждают, что тренировки предназначены для пользователей с любым уровнем подготовки. Вы можете выбрать ходьбу, бег трусцой, нормальный бег или даже отслеживать свою активность, сидя в инвалидном кресле. Marvel Move позволяет пользователям полностью контролировать время и расстояние пробежки, а также интенсифицировать или замедлять тренировку.

Messenger добавляет многопользовательские игры, в которые можно играть во время видеозвонков

Facebook Gaming, подразделение Meta, объявило, что теперь вы можете играть в игры во время видеозвонков в Messenger. На момент запуска в видеозвонках Messenger на iOS, Android и в браузере доступны 14 бесплатных игр. В их число входят такие популярные игры, как Words With Friends, Card Wars, Exploding Kittens и Mini Gold FRVR. Чтобы получить доступ к играм, необходимо начать видеозвонок в Messenger и нажать кнопку группового режима в центре, а затем нажать на значок «Играть». После этого можно просмотреть библиотеку игр. Компания отмечает, что в вашем звонке должно быть два или более человек, чтобы получить доступ к игре.

Epic Games проиграла апелляцию в деле против Apple

Апелляционный суд поддержал статус-кво в антимонопольном иске Epic против Apple, подтвердив решение, которое в значительной степени стало победой Apple. В своем решении Девятый окружной апелляционный суд постановил, что закрытый App Store и ограничения безопасности Apple не нарушают антимонопольное законодательство, но Apple не может поддерживать правила, препятствующие ознакомлению пользователей с альтернативными вариантами оплаты. Генеральный директор Epic Games Тим Суини поделился мнением о решении суда в Twitter, отметив, что, «хоть Apple и одержала победу в суде девятого округа, решение суда отклонить политику Apple по запрету указаний на сторонние варианты оплаты «освобождает разработчиков iOS от необходимости направлять потребителей в интернет». «Мы работаем над следующими шагами», — добавил Суини. В последнее время Apple предприняла ряд шагов в попытке решить растущие антимонопольные проблемы. Например, компания предоставила возможность приложениям «для чтения», таким как Kindle, Netflix и Spotify, обходить требования Apple по оплате внутри приложений, размещая ссылки на свои собственные ресурсы. Кроме того, по слухам, iOS 17 создаст условия для сторонней загрузки приложений. Это сделают для приведения платформы в соответствие с новым европейским законом о цифровых рынках.

Количество загрузок Zoom упало ниже допандемического уровня

Приложение Zoom, которое сделало карантин для многих из нас чуть менее удручающим, вышло на новый уровень загрузок, который завершает 3 года безумия. На пике своего развития, во II квартале 2020 года, мобильное приложение Zoom загрузили более 200 млн. человек по всему миру. 3 года спустя, в I квартале 2023 года, приложение Zoom загрузили всего 38 млн. человек. Zoom задумывался как бизнес-инструмент, и это намерение никогда не менялось. Но его стали использовать для проведения семейных встреч, вечеринок и свиданий. Необходимость во всем, кроме инструмента для проведения митингов, отпала, и как инструмент для проведения встреч Zoom сейчас имеет наибольшее количество загрузок в своей категории. Следующим конкурентом в списке является Google Meet.

Android 13 установлен на 12% устройств

Последние данные Google по распространению разных версий Android показывают, что доля Android 13 на рынке с января 2023 года выросла более чем в 2 раза. Напомним, что Android 13 впервые был добавлен в чарт в начале года и практически сразу новая версия была установлена более чем на 5% устройств по всему миру. Согласно новым данным, уже более 12% телефонов и планшетов под управлением Android сейчас работают на Android 13. Релиз Android 11 от 2020 года по-прежнему уверенно лидирует, занимая 23,5% всех устройств, намного опережая Android 12 и 12L с суммарной долей в 16,5%.

Как Google боролся с плохими приложениями и плохими разработчиками в 2022 году

В 2022 году Google предотвратил публикацию в Google Play 1,43 млн. приложений, нарушающих политики компании.

Продолжилась борьба со злонамеренными разработчиками и мошенническими группами. Всего было забанено 173 тысячи аккаунтов.

Компания предотвратила мошеннические и неправомерные транзакции на сумму более 2 млрд. долларов.

Благодаря усилению мер защиты и изменению политики платформы Android, а также информационной работе с разработчиками, за последние 3 года был предотвращен неоправданный доступ к конфиденциальным разрешениям примерно для 500 тысяч приложений.

Apple готовит множество приложений для своей AR-гарнитуры

По словам людей, осведомленных о планах Apple, в число предлагаемых приложений войдут игры, фитнес-приложения и инструменты для совместной работы, новые версии существующих функций iPad от Apple, а также сервисы для просмотра спортивных соревнований. Когда гарнитуру показывали руководителям, аналитики писали, что у нее нет никакой киллер-фичи или киллер-приложения. Но сейчас атмосфера вокруг готовящейся гарнитуры накалилась и поступает информация, что Apple переносит на гарнитуру практически все свои приложения с iPad, начиная от Safari и музыки, до книг, акций и погоды. Можно предположить, что основными каналами продвижения станут FaceTime, Fitness+ и совместный просмотр спорта в Apple TV+. Также есть информация, что Apple стремится позиционировать гарнитуру и как устройство для работы.

В iOS появится трекер эмоций

По словам Марка Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg, обновление iOS 17, которое Apple планирует представить в июне, будет включать несколько новых функций, связанных со здоровьем. Появится функция отслеживания настроения, а также Apple планирует впервые вывести приложение «Здоровье» на iPad, которое даст пользователям больше площади экрана для просмотра показателей здоровья, результатов электрокардиограмм, рецептов, лабораторных анализов от врачей и многого другого. Цель Apple — повысить популярность приложения «Здоровье» в медицинских учреждениях, где широко используются планшеты. В дополнение к переносу приложения «Здоровье» на iPad Apple планирует представить новый трекер эмоций, который позволит пользователям отслеживать свое настроение, отвечать на вопросы о своем дне и просматривать результаты с течением времени. В будущем можно будет использовать алгоритмы для определения настроения пользователя по его речи, набранным словам и другим данным, но Apple начнет с отслеживания настроения.

Apple раскрыла количество пользователей App Store в Европе

В целях соблюдения европейского закона о цифровых услугах компания Apple была вынуждена раскрыть количество ежемесячных активных пользователей App Store в Европе для iOS, iPadOS, macOS, tvOS и watchOS. Компания заявила, что магазин приложений для iOS насчитывает 101 млн. пользователей в Европе, в то время как iPadOS — 23 млн. Услугами Mac App Store пользуется 6 млн., tvOS App Store — 1 млн., а watchOS App Store — менее 1 млн. человек. Компания также сообщила, что платные подписки на Apple Books и Podcasts использует менее 1 млн. человек в Европе в месяц. Цифры основаны на средних показателях, взятых за шестимесячный период до января 2023 года.