Amazon обновил линейку продуктов Echo и рассказал о планах по интеграции ИИ в Alexa

Компания Amazon обновила семейство продуктов Echo и рассказала о своих планах добавления искусственного интеллекта в голосовой помощник Alexa.

Была представлена smart-колонка Echo Pop в новом формфакторе, выполненная в форме полусферы. Echo Pop построена на процессоре Amazon AZ2 Neural Edge и поддерживает стандарт умного дома Matter. Помимо основных функций колонка располагает встроенной функцией расширения сети Wi-Fi eero, добавляющей до 93 м² равномерного покрытия на основе mesh-топологии. Amazon отмечает, что Pop является дополнением, а не заменой существующей линейки Dot, а устройства Dot и Dot with Clock остаются доступными для заказа.

Цена smart-колонки Echo Pop составляет $39,99. Доступные цвета: черный, белый, лавандовый и бирюзовый.

Smart-колонки Echo Show 5 и Echo Show 5 Kids получили улучшенный массив микрофонов, модернизированный процессор AZ2 Neural Edge и усовершенствованную акустическую систему, обеспечивающую усиление басов и более чистый звук. Устройства поддерживают стандарт умного дома Matter. Колонки стали функционировать на 20% быстрее, чем предыдущее поколение.

Echo Show 5 Kids, доступная в США, Великобритании и Германии включает годовую подписку на сервис Amazon Kids+, предлагающий без рекламы соответствующие возрасту приложения, игры, навыки Alexa и аудиокниги, а также другие удобные для детей функции, такие как инструмент для создания историй на основе искусственного интеллекта Create with Alexa.

Цена Echo Show 5 — $89,99, Echo Show 5 Kids — $99,99.

Обновленные наушники Echo Buds получили 12-мм драйвер, благодаря чему обеспечивается более четкий и насыщенный звук. Кроме того, за счет более емкого аккумулятора была повышена автономность. Наушники обеспечивают до 5 часов непрерывного воспроизведения, а с учетом зарядного кейса — до 20 часов прослушивания (на 5 часов дольше, чем предыдущее поколение). В наушники встроены два микрофона и акселерометр. Поддерживается многоточечное сопряжение с двумя Bluetooth-источниками звукового сигнала.

Цена Echo Buds составляет $49,99.

Обновленный автомобильный аксессуар Echo Auto со встроенным голосовым помощником Alexa получил массив из пяти микрофонов, обеспечивающих распознавание команд пользователя независимо от дорожного шума и музыки. Гаджет теперь доступен в Австралии, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании и Японии.

Генеральный директор Amazon Энди Джасси (Andy Jassy) рассказал о работе компании по созданию более «обобщенной и функциональной» большой языковой модели для Alexa, которая поможет создать полноценного личного помощника, а не просто smart-колонку. Многие решения Alexa уже основаны на большой языковой модели с 20 млрд. параметров и архитектурой кодер-декодер, которая, по словам компании, является самой большой из когда-либо созданных. В дальнейшем, с добавлением в модель мультиязычности, AlexaTM (Alexa Teacher Model) сможет передавать полученные знания на других языках без контроля со стороны человека, помогая помощнику еще быстрее обучаться. Модель также используется в развитии разговорных навыков, таких как Create with Alexa, когда дети и Alexa вместе придумывают истории.

Потенциал ИИ Alexa на сегодняшний день превосходит потенциал устройств, на которых он функционирует, таких как колонки Echo, учитывая возможности для обучения ИИ, предоставляемые Amazon. Цель состоит в том, чтобы Alexa давала лучшие ответы, основанные на фактах. При этом ответы помощника должны стать максимально персонализированными.

«Alexa находится на пути к тому, чтобы стать тем персональным ИИ, который также будет для нас успешным бизнесом», — заявил старший вице-президент Amazon Alexa Рохит Прасад (Rohit Prasad).

Он также отметил, что количество взаимодействий с Alexa, по сравнению с прошлым годом, выросло на 35%, а число людей, использующих помощника для получения информации, удвоилось. Тем не менее, несмотря на эти достижения ИИ, большинство клиентов по-прежнему используют свои устройства Echo для базовых задач, таких как управление умным домом или получение обновлений о своих заказах на Amazon.

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