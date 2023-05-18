HTC U23 Pro: субфлагманский смартфон с камерой 108 Мп и интеграцией метавселенной VIVERSE

Компания HTC представила субфлагманскую модель под названием U23 Pro. Смартфон оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400×1080 пикселей, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Hz. Экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus, также есть защита корпуса от воздействия пыли и воды по стандарту IP67.

В основе HTC U23 Pro лежит 8-ядерный процессор Snapdragon 7 Gen 1, за графику отвечает ускоритель Adreno 644. Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, емкость флеш-памяти — 256 Gb. Предусмотрен слот для microSD. Аппарат получил основную камеру с четырьмя датчиками: 108 Мп (f/1.7), 8 Мп (широкоугольная, f/2.4, угол обзора 120°), 5 Мп (макро, f/2.2) и 2 Мп (датчик глубины, f/2.4). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2.45).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт и беспроводной 15 Вт. В оснащение также входят поддержка LTE, 5G, Dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooh 5.2, GPS, NFC, порт USB Type-C 3.0 и 3,5 мм аудиоразъем. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Работает смартфон под управлением Android 13. Габариты составляют 166,6×77,09×8,88 мм, вес — 205 гр. Предустановлено приложение VIVERSE — это метаверсия виртуальной реальности с открытым исходным кодом, которая состоит из разных интерактивных миров, игр и приложений.

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Смартфон HTC U23 Pro будет доступен покупателям в черном и белом корпусах. Цена версии 8/256 Gb памяти составляет $552, а вариант 12/256 Gb — $585.

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