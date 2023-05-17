Роботы-гуманоиды Tesla Bot научились самостоятельно ходить и перекладывать вещи

На ежегодном собрании акционеров компании Tesla был продемонстрирован новый видеоролик, в котором были показаны усовершенствованные навыки робота-гуманоида Bot. Робот научился двигаться, правда медленно, подбирать предметы и распознавать объекты.

Напомним, робот-гуманоид Tesla Bot был первоначально представлен в прошлом году на мероприятии компании AI Day. Тогда он перемещался по сцене только с помощью ассистентов, но мог размахивать руками в приветственных жестах. В марте этого года было опубликовано видео, в котором два робота уже самостоятельно ходят по комнате и прикрепляют «верхнюю конечность» третьему при помощи электроинструмента.

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В новом ролике показана способность роботов сканировать окружающее пространство и запоминать его, обучаться и повторять за человеком, производя различные действия. Например, было показано, что робот научился перекладывать вещи из одного контейнера в другой.

Глава компании Илон Маск (Elon Musk) заявил, что со временем именно роботы будут приносить Tesla существенную часть выручки. Предполагается, что производство Tesla Bot начнется через некоторое время после того, как пойдут поставки пикапов Cybertruck.

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