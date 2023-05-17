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17 мая, 2023
ДомойAI / MLВ Zoom в ближайшее время интегрируют ИИ-бот Anthropic

В Zoom в ближайшее время интегрируют ИИ-бот Anthropic

Zoom

Сервис видеоконференций Zoom сообщил, что намерен повысить производительность своей платформы. Благодаря сотрудничеству с компанией Anthropic, в ближайшее время в Zoom интегрируют чат-бот Claude на основе искусственного интеллекта.

На начальном этапе ИИ-бот появится в сервисе Contact Center, который используется бизнес-партнерами Zoom в качестве канала для поддержки клиентов. Чат-бот Claude позволит специалистам служб поддержки клиентов обеспечить «лучшие функции самообслуживания», которые помогут клиентам решить их проблемы. Каким образом чат-бот будет интегрироваться в другие продукты, такие как Team Chat, Meetings, Phone, Whiteboard и Zoom IQ, пока не сообщается.

В Zoom IQ уже реализован набор ИИ-функций от Open AI. В настоящее время пользователи сервиса могут использовать нейросеть для генерации черновиков сообщений и резюме на основе текстовых подсказок.

В компании уверены, что партнерство с Open AI и Anthropic поможет дальнейшему развитию бизнеса и позволит интегрировать в сервисы Zoom новые ИИ-функции.

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