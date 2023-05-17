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17 мая, 2023
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Nar 5G в Сумгайыте!

Nar

Nar представляет сверхскоростную технологию 5G в тестовом режиме в городе Сумгайыте. Таким образом, Nar стал первым оператором мобильной связи, который вывел технологию 5G за пределы столицы. Абоненты могут подключиться к сети в магазине Nar, расположенном по адресу: город Сумгайыт, 2-й микрорайон, улица Сюлх, 34, со своих личных мобильных телефонов, поддерживающих технологию 5G, или протестировать скорость 5G с помощью устройств, подключенных к сети в магазине.

Абоненты Nar, впервые подключающиеся к сети 5G, могут получить бесплатный интернет-пакет 5G объемом в 10 ГБ, набрав код *775#YES, что позволит им протестировать скорость 5G в данном районе в течение дня.

“Чтобы предоставить нашим абонентам наилучший цифровой опыт, мы с гордостью представляем технологию 5G впервые за пределами столицы – в городе Сумгайыт. Мы уверены, что это новшество создаст прекрасную возможность для наших клиентов исследовать новые цифровые возможности”, — сказал главный исполнительный директор Nar, Гуннар Панке.

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