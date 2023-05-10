В WhatsApp Web появится функция редактирования отправленных сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp выпустили обновление веб-версии приложения под номером 2.2319.9. Пока что новая версия доступна для тестирования некоторым участникам бета-программы WhatsApp Web.

Основным нововведением в ней является возможность редактирования уже отправленных сообщений. Для внесения правок необходимо выбрать в меню действие «Редактировать сообщение». Редактировать можно текстовые сообщения как в личных, так и в групповых чатах.

При этом, отредактировать давно отправленные сообщения не получится: это необходимо сделать в течение первых 15 мин. после отправки. Одно сообщение можно редактировать неограниченное количество раз. Разработчики отмечают, что ограничение по времени установлено для сохранения подлинности разговора и призвано предотвратить изменение смысла сообщений по прошествии времени.

Пока что новую функцию поддерживает только веб-версия WhatsApp, но как заявляет тематический портал WABetaInfo, вскоре она должна появиться и в бета-версиях для Android и iOS.

Стоит отметить, что в других мессенджерах подобная функциональность существует уже давно.

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