Redmi Book 14 (2023): экран 120 Hz и Intel H-Series 12-го поколения

Бренд Redmi выпустил в Китае ноутбук Redmi Book 14 в версии 2023 года. Устройство в алюминиевом корпусе оснастили 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2,8K (2880 х 1800 пикселей) и частотой обновления изображения 120 Hz. Экран поддерживает стандарт Dolby Vision и сертифицирован TÜV Rheinland и SGS. Крышка откидывается на 180°.

Аппаратной основой ноутбука стали процессоры Intel H-Series 12-го поколения – Core i7-12700H или Core i5-12500H. Объем оперативной памяти стандарта LPDDR5 составляет 16 Gb, емкость твердотельного накопителя PCIe 4.0 – 512 Gb.

Емкость аккумулятора составляет 56 Втч, в комплекте поставляется зарядное устройство GaN на 100 Вт. Поддерживаются Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, есть два порта USB-A 3.2 Gen1, один HDMI 2.1 и USB 2.0. Также в оснащение входят два динамика с поддержкой технологии Dolby Atmos и четыре микрофона с функцией ИИ-шумоподавления. На ноутбук установлена операционная система Windows 11 Home. Габариты составляют 312,24 x 220,15 x 15,9, вес – 1,37 кг. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания.

Redmi Book 14 (2023) будет предложен по цене от $526. Ноутбук уже поступил в продажу в Китае.

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