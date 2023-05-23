«Лаборатория Касперского» обновила решение для детской онлайн-безопасности Kaspersky Safe Kids

«Лаборатория Касперского» выпустила обновлённую версию решения Kaspersky Safe Kids. Изменился дизайн и интерфейс приложения, в нём появились видео с советами по воспитанию детей, лёгкой настройке приложения и другой полезной для родителей информацией.

В решении появилась единая панель, на которой родители могут видеть цифровую активность детей: сколько времени ребёнок провёл за устройством из лимита на день, сколько времени потратил в каждом приложении, а также конкретные промежутки, когда он пользовался смартфоном или компьютером. К тому же у взрослых появилась возможность удалённо блокировать доступ сразу ко многим приложениям на детском устройстве одним нажатием. При этом у ребёнка всё равно будет возможность, например, совершать звонки. Можно гибко настраивать список приложений, доступ к которым родитель сочтёт нужным оставить. Решение Kaspersky Safe Kids доступно и для iOS, и для Android.

Обновлён и экран детской версии приложения. Теперь ребёнок может видеть, какие правила установили родители, в том числе какие ограничения экранного времени они ввели и какие сайты внесли в чёрный список.

«Современные дети проводят много времени с гаджетами, а знакомство с технологиями часто происходит ещё до начала школы. В свете этого родителям просто необходимо защищать своих детей в сети. Чтобы делать это было ещё более удобно, мы значительно обновили дизайн и функции настроек нашего приложения, сфокусировавшись на усовершенствовании версии для мобильных устройств», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Подробнее о новых функциях Kaspersky Safe Kids на блоге «Лаборатории Касперского».