HPE создаст для Японии суперкомпьютер TSUBAME4.0

Компания HPE заключила соглашение с Глобальным научно-информационным вычислительным центром Токийского технологического института (Япония) о создании нового суперкомпьютера под названием TSUBAME4.0. Система будет применяться для обучения больших ИИ-моделей и запуска ресурсоемких приложений в области аналитики данных.

В основе TSUBAME4.0 будет лежать платформа HPE Cray XD6500. Утверждается, что она обеспечивает высокую производительность и специализированные возможности при выполнении нагрузок, связанных с моделированием, а также ИИ. Пиковое быстродействие FP64 составит 66,8 petaflops. В случае вычислений FP16 показатель достигнет 952 petaflops — это в 20 раз больше по сравнению с мощностью суперкомпьютера предыдущего поколения TSUBAME3.0.

TSUBAME4.0 получит 240 узлов, оснащенных двумя процессорами AMD EPYC Genoa, четырьмя ускорителями NVIDIA H100 и 768 Gb основной памяти. Задействован 400G-интерконнект NVIDIA Quantum-2 InfiniBand. В целом архитектура TSUBAME4.0 аналогична системам TSUBAME предыдущих поколений. Благодаря этому возможно использование ранее созданных программных решений.

Полностью ввести систему в эксплуатацию планируется весной 2024 года.

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