«Azercell Telecom» представляет любимые книги общенационального лидера Гейдара Алиева в аудио- и электронном форматах

По случаю 100-летия со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева ведущий оператор мобильной связи страны вносит очередной вклад в распространение азербайджанского культурного наследия посредством современных цифровых платформ

«Писать, творить и издавать книги — это одна из главных наших задач. Для этого мы должны принять все возможные меры. Как Президент республики, я считаю это одной из основных своих обязанностей».

Общенациональный лидер Гейдар Алиев

Руководствуясь позицией великого лидера Азербайджана, ООО «Azercell Telecom» продолжает развивать проект «Аудиокнига», который теперь пополнится любимыми книгами Гейдара Алиева, сыгравшего исключительную роль в сохранении и популяризации культурного наследия нашей страны.

Данный проект предусматривает размещение более 50 произведений выдающихся писателей и поэтов Азербайджана на международной платформе «Bookmate» в форматах аудиокниг, электронных книг и аудиоспектаклей. С целью сохранения нашей национальной литературы и передачи ее будущим поколениям, а также дальнейшего повышения к ней интереса мирового сообщества, оператор мобильной связи обеспечит перевод произведений на турецкий, английский и русский языки. Контент также будет представлен вниманию зрителей на официальном YouTube канале Azercell.

В рамках проекта на цифровую платформу будут переведены различные рассказы, произведения, стихи и пьесы Джалила Мамедгулузаде, Гусейна Джавида, Самеда Вургуна и Мухаммеда Хусейна Шахрияра. В этот список включены любимая комедия Гейдара Алиева «Мертвые», написанная Джалилом Мамедгулузаде, стихотворение Самеда Вургуна «Азербайджан», поэма Мухаммеда Хусейна Шахрияра «Здравствуй, Гейдар баба», пьеса Гусейна Джавида «Марал» и другие. Отметим, что по комедии Джалила Мамедгулузаде «Мертвые» также будут подготовлены цифровой комикс и короткометражный анимационный фильм.

Azercell также осуществил цифровизацию журнала «Молла Насреддин», который является одним из самых ценных образцов национальной прессы Азербайджана. 100 выпусков журнала, воссозданных на азербайджанском алфавите в электронном и аудио-форматах, уже загружены в приложение «Bookmate».

Еще раз отметим, что в этом году проект «Аудиокнига» реализуется в рамках серии мероприятий Azercell, посвященных светлой памяти общенационального лидера Гейдара Алиева. На сегодняшний день проект цифровой библиотеки предоставил читателям множество книг, изданных в аудио- и электронном форматах, в число которых вошли газели Имадеддина Насими, более 100 избранных произведений Низами Гянджеви, 10 глав эпоса «Кероглу», различные очерки и научные произведения об истории Карабаха, а также произведения карабахских писателей.