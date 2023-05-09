Представлены мощные смартфоны Poco F5 и F5 Pro

Бренд Poco представил новую серию мощных смартфонов Poco F5, включающую базовую модель Poco F5 и более продвинутую версию Pro-версию.

Модель Poco F5 является переименованной китайской версией Redmi Note 12 Turbo для глобального рынка. Смартфон оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400 × 1080 пикселей и кадровой частотой 120 Hz. Частота дискретизации сенсора составляет 480 Hz. Частота ШИМ — 1920 Hz. Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass 5. Пиковая яркость достигает 1000 нит. Заявлены поддержка HDR10+ и Dolby Vision и охват 100% цветового пространства DCI-P3.

В основе устройства лежит 8-ядерный процессор Snapdragon 7+ Gen 2, объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 или 12 Gb, емкость флеш-памяти UFS 3.1 — 256 Gb. Аппарат получил тройную основную камеру, с датчиками на 64 Мп (f/1.79, OIS), 8 Мп (широкоугольная, f/2.2, угол обзора 120°) и 2 Мп (макро, f/2.4). Поддерживается запись видео в формате 8K Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп (f/2.45). Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 67 Вт. Габариты составляют 161,11×74,95×7,9 мм, вес — 181 гр.

Poco F5 Pro оборудован тем же экраном, что базовая модель, но разрешением WQHD+ (3200 × 1440). Высокая плотность пикселей (526 ppi) обеспечивает детальную картинку и более четкий текст. Максимальное значение яркости достигает 1400 нит, контрастность — 5 000 000:1.

Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 8+ Gen 1. Объем ОЗУ LPDDR5 составляет 8 или 12 Gb, ПЗУ UFS 3.1 – 256 или 512 Gb. Набор камер такой же, как и у базовой модели. Аккумулятор емкостью 5160 мА·ч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт, позволяющую полностью восполнить заряд менее чем за 50 мин, а также беспроводную зарядку мощностью 30 Вт. Габариты — 162,78×75,44×8,59 мм, вес — 204 гр.

В оснащение обеих моделей также входят поддержка LTE, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Dual SIM, GPS, NFC, порт USB-C, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и стереодинамики с Dolby Atmos и Hi-Res Audio. Технология LiquidCool 2.0 с использованием многослойной пластины (3752 мм² у F5 и 5000 мм² у F5 Pro) занимается отводом тепла, а Dynamic RAM Expansion 3.0 — выделением виртуальной ОЗУ из накопителя (дополнительно до 6 Gb). Технология FEAS 2.2, оптимизируя работу процессора и энергопотребление, обеспечивает стабильную частоту кадров в игре.

Цена Poco F5 начинается от $379, Poco F5 Pro — от $449.

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