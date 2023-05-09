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10 мая, 2023
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Kingston представил SSD для ЦОД серии DC600M емкостью до 7,68 Tb

Kingston DC600M

Kingston Digital, подразделение компании Kingston Technology, представило SSD корпоративного класса DC600M. 2,5-дюймовый накопитель с интерфейсом SATA 6 Гбит/с рассчитан на использование в центрах обработки данных. Производитель заявляет, что это идеальное решение для хранения данных предприятий и организаций, которым требуется стабильность и малая задержка.

В накопителях Kingston DC600M использованы микросхемы памяти 3D NAND TLC. В линейку вошли SSD вместимостью 480, 960, 1920, 3840 и 7680 Gb. SSD предназначены для смешанных рабочих нагрузок, обладают шифрованием AES 256-bit и встроенной аппаратной защитой от потери питания. Диапазон рабочих температур — от 0 до +70 °C. Скорость последовательного чтения и записи достигает 560 Мбайт/с и 530 Мбайт/с соответственно. Заявленный показатель MTBF (средняя наработка на отказ) достигает 2 млн. часов.

Величина IOPS при произвольном чтении данных блоками по 4 Kb у всех решений достигает 94 тыс. При произвольной записи значение IOPS варьируется от 34 тыс. до 78 тыс. На SSD распространяется 5-летняя гарантия производителя

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