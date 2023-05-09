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10 мая, 2023
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IBM запустил платформу watsonx для упрощения внедрения ИИ в различные сферы

watsonx IBM

Корпорация IBM запустила watsonx — новую платформу, которая поможет компаниям интегрировать ИИ в свой бизнес. Компании могут использовать платформу watsonx для обучения и развертывания своих ИИ-систем, автоматического создания кода с использованием запросов на естественном языке и использования больших языковых моделей, созданных для различных целей, таких как создание формул химических веществ или моделирование изменений климата.

Платформа watsonx состоит из трех мощных компонентов: студии watsonx.ai для создания новых базовых моделей, генеративного ИИ и машинного обучения; универсального хранилища данных watsonx.data; а также инструментария watsonx.governance, позволяющего создавать рабочие процессы для ИИ, построенные с учетом ответственного подхода и прозрачности.

Запуск платформы произошел более чем через десять лет после того, как суперкомпьютер IBM Watson с системой ИИ привлек к себе внимание общественности после выигрыша в шоу Jeopardy. В то время IBM заявил, что Watson может «учиться» и обрабатывать человеческий язык, но его высокая стоимость на тот момент затруднила использование данного ПО для компаний.

В настоящее время более низкая стоимость внедрения больших языковых моделей искусственного интеллекта означает, что шансы на успех высоки, заявил генеральный директор IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna) агентству Reuters в преддверии ежегодной конференции Think. «Когда что-то становится в 100 раз дешевле, это действительно создает совершенно иную привлекательность», — добавил он.

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