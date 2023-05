IBM запустил платформу watsonx для упрощения внедрения ИИ в различные сферы

Корпорация IBM запустила watsonx — новую платформу, которая поможет компаниям интегрировать ИИ в свой бизнес. Компании могут использовать платформу watsonx для обучения и развертывания своих ИИ-систем, автоматического создания кода с использованием запросов на естественном языке и использования больших языковых моделей, созданных для различных целей, таких как создание формул химических веществ или моделирование изменений климата.

Introducing IBM watsonx, our new enterprise-ready AI and #data platform designed to multiply the impact of #AI across your business.

See what's coming: https://t.co/Bpud6oWavS pic.twitter.com/31Pv7pKmkx

— IBM Watson @ Think 2023 (@IBMWatson) May 9, 2023