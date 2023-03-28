Redmi Note 12 Turbo: Snapdragon 7 Gen 2, много памяти и камера 64 Мп с OIS за $290

Бренд Redmi представил в Китае новый смартфон среднего уровня Note 12 Turbo. По своим характеристикам аппарат не уступает более дорогим устройствам. Redmi Note 12 Turbo получил плоский OLED-экран с 12-битной матрицей диагональю 6,67 дюйма, разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Hz и частотой регулировки ШИМ 1920 Hz. Частота сенсорного слоя составляет 240 Hz. Толщина боковых рамок составляет всего 1,42 мм, а нижней — 2,22 мм. За счет этого экран занимает 93,4% площади фронтальной панели. Дисплей характеризуется максимальной яркостью 1000 нит и обеспечивает охват 100% цветового пространства DCI-P3.

Смартфон является первым на рынке с новейшим процессором Snapdragon 7+ Gen 2, выполненным по 4-нм техпроцессу. По своей производительности чип сравним с прошлогодним флагманом Snapdragon 8+ Gen 1 (более 1 млн. баллов в AnTuTu). Redmi Note 12 Turbo получил оперативную память LPDDR5 до 16 Gb и флеш-память UFS 3.1 до 1 Tb.Отмечается, что смартфон отлично подходит для игр. Производитель заявляет, что аппарат выдает 58,2 fps в открытом мире Genshin Impact и 119 fps в MOBA-игре Honor of Kings.

В основную камеру входят следующие датчики: 64 Мп (1/2″, OIS), 8 Мп (сверхширокоугольный объектив, f/2.2, угол обзора 120 градусов) и 2 Мп (макро, f/2.4). Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Аппарат получил поддержку 5G, модулей Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, GPS, NFC, порт USB-С, стереодинамики с Hi-Res Audio и Dolby Atmos, аудиоразъем 3,5 мм и ИК-порт. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты и вес: 161,11 х 74,95 х 7,9 мм и 181 гр. Используется Android 13 с интерфейсом с MIUI 14.

Цены в Китае на смартфон Redmi Note 12 Turbo: 8/256 Gb – $290, 12/256 Gb – $305, 12/512 Gb – $335, 16 Gb/1 Tb – $379. Устройство будет предлагается в трех расцветках корпуса — черной, белой и синей. Информации о глобальных версиях пока нет.

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