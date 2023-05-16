Представлен портативный 16-дюймовый монитор Asus ZenScreen MB16QHG

Компания Asus представила портативный монитор под названием ZenScreen MB16QHG. Устройство получило 16-дюймовую IPS-панель с разрешением WQXGA (2560 × 1600 пикселей) и частотой обновления 120 Hz. Есть поддержка HDR и 100% охват цветового пространства DCI-P3. Панель обеспечивает яркость 500 нит и контрастность 1200:1. Время отклика пикселей составляет 5 мс. Монитор сертифицирован в соответствии с DisplayHDR 400.

Технология DisplayWidget Center позволяет распознавать ориентацию дисплея в пространстве и менять режимы с портретного на пейзажный и наоборот. Благодаря технологии Ultra-Low Blue Light частично блокируется вредный синий свет и мерцание.

Для установки имеется специальная подставка, на которой размещены два порта USB Type-C, HDMI и 3,5-мм выход для наушников. Монитор весит 1,2 кг и имеет размеры 360 х 247 х 7-20,6 мм.

Цена и дата начала продаж монитора ASUS ZenScreen MB16QHG будут объявлены позже.

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