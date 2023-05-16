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16 мая, 2023
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DJI выпустил бесплатный симулятор управления дроном

DJI

Компания DJI выпустила браузерную мини-игру — бесплатный симулятор управления дроном. В игре можно летать над мегаполисом, делать снимки, записывать ролики и даже разбить виртуальный квадрокоптер. Компания не представляла симулятор официально, но он полностью работоспособен.

Игра представлена на китайском языке, но дублируется рисунками с английской раскладкой:

  • Клавиши W,A,S,D — наклоны и повороты;
  • Клавиши стрелок — взлет и спуск;
  • Клавиша C — управление видом;
  • Клавиша R — снимок с камеры дрона;
  • Клавиша L или P — запись видео.

Периодически во время полета будет появляться ссылка, ведущая на сайт интернет-магазина DJI (ее можно игнорировать). Запустить симулятор можно по ссылке.

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