OPPO F23 5G: 64 Мп камера и аккумулятор на 5000 мАч за $306

Компания OPPO представила новый смартфон средней ценовой категории. Модель F23 5G получила 6,72-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Hz, частотой дискретизации сенсора 240 Hz и пиковой яркостью до 680 нит. Заявлены охват 96% цветового пространства NTSC и 100% DCI-P3. Используется закаленное стекло Panda 1681. Экран занимает 91,4% фронтальной поверхности корпуса.

В основе OPPO F23 5G лежит восьмиядерный процессор Snapdragon 695 в паре с 8 Gb оперативной памятью LPDDR4x и 256 Gb флэш-памятью UFS 2.2 (есть возможность расширения до 1 Tb с помощью microSD). В основную камеру входят следующие датчики: 64 Мп, 2 Мп (портретная) и 2 Мп (макрообъектив). В верхней части дисплея установлена фронтальная камера разрешением 32 Мп.

Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 67 Вт. Также имеется поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, порт USB Type-C и 3,5-аудиоразъем. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Аппарат работает под управлением ОС Android 13 с фирменным интерфейсом ColorOS 13.1. Габариты составляют 165.6 x 76.1 x 8.2 мм, вес – 192 гр.

Смартфон OPPO F23 5G будет доступен в золотой и черной расцветках корпуса по цене $306. Старт продаж намечен на 18 мая.

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