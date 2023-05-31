ASUS представил 49-дюймовый игровой монитор ROG Swift OLED PG49WCD

На выставке Computex 2023 компания ASUS представила 49-дюймовый изогнутый игровой монитор ROG Swift OLED PG49WCD. Модель оснащена матрицей QD-OLED, KVM-переключателем и продвинутой системой охлаждения. Производитель считает, что новинка идеально подходит для определенных игровых жанров, например, гоночных симуляторов.

Монитор поддерживает частоту обновления 144 Hz, а разрешение составляет 5120×1440. Радиус кривизны экрана — 1800R. Для панели заявляется отклик в 0,03 мс, 99% охвата цветового пространства DCI-P3 и поддержка технологии AMD FreeSync Premium Pro. Пиковая яркость достигает 1000 нит. Устройство имеет сертификацию VESA DisplayHDR True Black 400.

ASUS ROG Swift OLED PG49WCD оснащается разъемами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1, а также USB 3.2 Gen1 Type-A, к которым можно подключать различную периферию и внешние накопители. Кроме того, монитор получил порт USB Type-C, обеспечивающий подачу питания мощностью 90 Вт, что пригодится для зарядки мобильных устройств.

Информацию о цене и дате поступления в продажу производитель не сообщил.

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