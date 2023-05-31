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1 июня, 2023
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Xiaomi представила четырехдверный smart-холодильник

Xiaomi Mijia

Компания Xiaomi представила в Китае новый smart-холодильник Xiaomi Mijia Cross-Door 603L Ice Crystal Refrigerator. Устройство оснащено четырьмя дверцами со стеклянным покрытием, устойчивым к царапинам и несколькими полезными функциями.

Xiaomi Mijia

Емкость холодильника составляет 603 литра, которые поделены на 8 отсеков, включая холодильный с возможностью регулировки температуры и морозильный на 100 литров. Имеются отделения, предназначенные для хранения свежих продуктов, охлаждения и заморозки. Размеры практически всех отсеков регулируются в зависимости от требований владельца.

Холодильник получил 360-градусную схему распределения холодного воздуха, инверторный компрессор и датчики для определения даже минимальных колебаний температуры. Также можно отметить уплотнители дверей с антибактериальным покрытием, выдвижные ящики на направляющих из нержавеющей стали и сенсорный ЖК-экран, отображающий полезную информацию. Управлять настройками новинки можно с помощью мобильного приложения Mijia или вручную. По заявлению производителя, холодильник отличается минимальным энергопотреблением, а уровень шума во время работы не превышает 36 дБ.

Xiaomi Mijia Cross-Door 603L Ice Crystal Refrigerator уже доступен для предзаказа на рынке Китая по цене $777. Когда холодильник появится на мировом рынке, пока ничего не известно.

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