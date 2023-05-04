Panasonic представил две новые модели TWS-наушников

Компания Panasonic представила две новые модели TWS-наушников под названием RZ-B310W и RZ-B110W. Обе получили технологию усиления баса XBS и корпус с защитой от влаги. Наушники удобно носить в течение длительного времени благодаря дизайну Ergofit от Panasonic.

Panasonic RZ-B310W оснащены 10-мм драйверами и способны воспроизводить звук в диапазоне от 20 до 20 000 Hz. По заверению производителя, фирменная технология усиления баса XBS создает «насыщенный и плавный» звук с глубокими низкими частотами, который передается по беспроводной сети через Bluetooth 5.3.

Аксессуар поддерживает кодеки SBC и AAC, а также функцию активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 30 дБ. В наушники встроены микрофоны для голосовых вызовов и аккумуляторы емкостью 40 мАч. Заявленная автономность — до 5 часов с ANC и до 6 ч без него. С учетом подзарядки от кейса время работы гарнитуры увеличивается до 16 и 20 часов соответственно. Есть поддержка Google Assistant и Siri, а также защита от пота и брызг по стандарту IPX4.

Panasonic RZ-B110W практически идентична по характеристикам старшей модели. Она не имеет функции ANC, но предлагает увеличенное время автономной работы — до 26 часов при зарядке от комплектного кейса.

Цена Panasonic RZ-B310W составляет $99.99, RZ-B110W — $59.99. Наушники в черном цвете уже доступны для покупки на Amazon.com.

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