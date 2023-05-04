LinkedIn добавил ИИ-функцию написания сопроводительных писем

Социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn начала тестирование новой функции, которая с помощью искусственного интеллекта поможет соискателям создавать сопроводительные письма. Функция пока доступна только для владельцев подписки Premium.

Опция «Разрешить ИИ составить сообщение команде по найму» доступна на странице вакансий платформы. ИИ использует информацию из пользовательского профиля, профиля менеджера по найму, описания работы и интересующей компании для создания «высокоперсонализированного» сообщения, отмечают в LinkedIn.

Качество сгенерированного письма зависит от того, сколько информации содержится в профиле пользователя. Компания также отмечает, что письмо перед отправкой стоит перечитать и отредактировать, если это необходимо.

LinkedIn, принадлежащая Microsoft, ранее уже экспериментировала с другими ИИ-функциями. В середине марта в соцсети появилась возможность составить описание для профиля при помощи ИИ.

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