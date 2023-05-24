24 мая в Баку на IDC Day Forum соберутся руководители ведущих компаний Азербайджана

Аналитики IDC (International Data Corporation) прогнозируют, что глобальные расходы на цифровую трансформацию к 2026 году достигнут 3,4 трлн долларов при пятилетнем совокупном годовом темпе роста (CAGR) в 16,3%.
Несмотря на сложный макроэкономический климат, инвестиции в программное обеспечение и услуги будут продолжать расти, опережая рост общих расходов на ИКТ. Миграция в облако ускорится, поскольку многие компании будут пытаться смягчить негативные последствия рецессии и сопутствующих ей сбоев. Платформам искусственного интеллекта и бизнес-аналитики, по-прежнему будет уделяться повышенное внимание, поскольку они позволяют организациям достигать новых конкурентных преимуществ. Во время неспокойных геополитических ситуаций компании обычно увеличивают инвестиции в решения для обеспечения безопасности из-за усиления кибератак и новых нормативных актов.
IDC Day Forum, который состоится 24 мая в Баку, призван помочь предприятиям и организациям Азербайджана в условиях быстро меняющихся экономических, внешнеполитических и климатических факторов расставить приоритеты на пути цифровой трансформации бизнеса и государства. В рамках мероприятия будут обозначены новые тенденции развития ИТ, представлены лучшие практики и перспективные цифровые технологии, внедрение которых обеспечит компаниям региона технологическое лидерство и инновационное развитие.
Аналитики IDC представят аудитории результаты новейших исследований ИТ-рынка и дадут свои прогнозы, а специальные гости и эксперты компаний-поставщиков расскажут о новых задачах, решениях и подходах к преобразованию корпоративных инфраструктур, поделятся опытом применения облачных платформ, способами повышения производительности ИТ-систем и оптимизации бизнес-процессов, предложат перспективные решения в области информационной безопасности и построения «готовых к будущему» цифровых экосистем.
Каждый участник сможет лично задать вопрос любому спикеру форума:
- Андрей Беклемишев, вице-президент, IDC
- Вафа Муссави-Амин, вице-президент, IDC Европа
- Василий Пименов, менеджер по консалтингу, IDC
- Эльмир Тофиг оглу, заведующий сектором по работе с цифровыми медиа, Администрация Президента Азербайджанской Республики
- Малик Исламов, глава представительства, Yandex Cloud СНГ
- Расим Бакши, руководитель группы инфраструктурных решений, Lenovo в странах СНГ
- Андрей Вишневский, региональный технический директор, SQUALIO
- Алексей Сидоров, директор по управлению данными, главный евангелист, Denodo
- Эмин Алескеров, директор по управлению данными, Unibank
- Майя Дурсунова, Директор департамента информационных технологий, ABB
- Валех Набиев, директор по управлению данными, PASHA Holding
- Васиф Гасымов, главный директор по безопасности, PASHA Bank
- Турал Маммадов, сооснователь, член правления Azerbaijan Human Resources Association
- Оксана Райм, директор клуба ангельских инвесторов iClub
Участники: руководители высшего звена компаний и государственных структур и организаций, ИТ-директора, руководители служб информационной безопасности, CDO, отвечающие за бизнес-стратегии, внедрение, оптимизацию и поддержку корпоративных систем.
Мероприятие пройдёт при поддержке технологических партнеров: платиновые партнеры — Yandex Cloud, Lenovo совместно с Intel, SQUALIO совместно с USU; золотой партнер — Denodo Technologies.
Подробная информация и обязательная предварительная регистрация на странице события: https://www.idc.com/cis/events/69455-idc-day-in-baku