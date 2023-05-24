24 мая в Баку на IDC Day Forum соберутся руководители ведущих компаний Азербайджана

Аналитики IDC (International Data Corporation) прогнозируют, что глобальные расходы на цифровую трансформацию к 2026 году достигнут 3,4 трлн долларов при пятилетнем совокупном годовом темпе роста (CAGR) в 16,3%.

Несмотря на сложный макроэкономический климат, инвестиции в программное обеспечение и услуги будут продолжать расти, опережая рост общих расходов на ИКТ. Миграция в облако ускорится, поскольку многие компании будут пытаться смягчить негативные последствия рецессии и сопутствующих ей сбоев. Платформам искусственного интеллекта и бизнес-аналитики, по-прежнему будет уделяться повышенное внимание, поскольку они позволяют организациям достигать новых конкурентных преимуществ. Во время неспокойных геополитических ситуаций компании обычно увеличивают инвестиции в решения для обеспечения безопасности из-за усиления кибератак и новых нормативных актов.

IDC Day Forum, который состоится 24 мая в Баку, призван помочь предприятиям и организациям Азербайджана в условиях быстро меняющихся экономических, внешнеполитических и климатических факторов расставить приоритеты на пути цифровой трансформации бизнеса и государства. В рамках мероприятия будут обозначены новые тенденции развития ИТ, представлены лучшие практики и перспективные цифровые технологии, внедрение которых обеспечит компаниям региона технологическое лидерство и инновационное развитие.

Аналитики IDC представят аудитории результаты новейших исследований ИТ-рынка и дадут свои прогнозы, а специальные гости и эксперты компаний-поставщиков расскажут о новых задачах, решениях и подходах к преобразованию корпоративных инфраструктур, поделятся опытом применения облачных платформ, способами повышения производительности ИТ-систем и оптимизации бизнес-процессов, предложат перспективные решения в области информационной безопасности и построения «готовых к будущему» цифровых экосистем.

Каждый участник сможет лично задать вопрос любому спикеру форума:

Андрей Беклемишев, вице-президент, IDC

Вафа Муссави-Амин, вице-президент, IDC Европа

Василий Пименов, менеджер по консалтингу, IDC

Эльмир Тофиг оглу, заведующий сектором по работе с цифровыми медиа, Администрация Президента Азербайджанской Республики

Малик Исламов, глава представительства, Yandex Cloud СНГ

Расим Бакши, руководитель группы инфраструктурных решений, Lenovo в странах СНГ

Андрей Вишневский, региональный технический директор, SQUALIO

Алексей Сидоров, директор по управлению данными, главный евангелист, Denodo

Эмин Алескеров, директор по управлению данными, Unibank

Майя Дурсунова, Директор департамента информационных технологий, ABB

Валех Набиев, директор по управлению данными, PASHA Holding

Васиф Гасымов, главный директор по безопасности, PASHA Bank

Турал Маммадов, сооснователь, член правления Azerbaijan Human Resources Association

Оксана Райм, директор клуба ангельских инвесторов iClub

Участники: руководители высшего звена компаний и государственных структур и организаций, ИТ-директора, руководители служб информационной безопасности, CDO, отвечающие за бизнес-стратегии, внедрение, оптимизацию и поддержку корпоративных систем.

Мероприятие пройдёт при поддержке технологических партнеров: платиновые партнеры — Yandex Cloud, Lenovo совместно с Intel, SQUALIO совместно с USU; золотой партнер — Denodo Technologies.

Подробная информация и обязательная предварительная регистрация на странице события: https://www.idc.com/cis/events/69455-idc-day-in-baku