spot_img
30 мая, 2023
ДомойSoftwareИгрыNVIDIA представила технологию ULMB 2, улучшающую четкость картинки в сценах с резкими...

NVIDIA представила технологию ULMB 2, улучшающую четкость картинки в сценах с резкими движениями

NVIDIA ULMB 2

На Computex 2023 компания NVIDIA представила технологию Ultra Low Motion Blur 2 (ULMB 2), которая должна повысить четкость картинки в играх, где много резких движений. Технология в первую очередь предназначена для профессиональных игроков, для которых важна четкость при максимально высокой частоте кадров. Технологически ULMB 2 представляет собой улучшенную версию оригинальной технологии ULMB, которая была представлена в 2015 году и из-за недостатков мониторов тех времен не обрела популярности.

В качестве примера NVIDIA сравнила тестовый ролик на мониторе с 480 Hz без ULMB 2 и на дисплее с 120 Hz, но с ULMB 2.

Компания заявляет, что за счет ULMB 2 эффективная четкость движения может достигать свыше 1000 Hz. Кроме того, технология обеспечивает полное стробирование подсветки и почти двукратное увеличение яркости при нулевых перекрестных помехах.

Технология ULMB 2 уже доступна бесплатно. Пока что ее поддерживают мониторы Acer Predator XB273U F и Asus ROG Swift 360Hz PG27AQN. В ближайшее время добавятся 540-герцевый Asus ROG Swift Pro PG248QP и AOC Agon AG276QSG G-Sync.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Honor 90 и 90 Pro: экран с частотой ШИМ 3840 Hz и камера на 200 Мп
Следующая статья
Tesla Model Y стал самым продаваемым автомобилем в первом квартале 2023 года
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,120ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,097ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»