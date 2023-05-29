NVIDIA представила технологию ULMB 2, улучшающую четкость картинки в сценах с резкими движениями

На Computex 2023 компания NVIDIA представила технологию Ultra Low Motion Blur 2 (ULMB 2), которая должна повысить четкость картинки в играх, где много резких движений. Технология в первую очередь предназначена для профессиональных игроков, для которых важна четкость при максимально высокой частоте кадров. Технологически ULMB 2 представляет собой улучшенную версию оригинальной технологии ULMB, которая была представлена в 2015 году и из-за недостатков мониторов тех времен не обрела популярности.

В качестве примера NVIDIA сравнила тестовый ролик на мониторе с 480 Hz без ULMB 2 и на дисплее с 120 Hz, но с ULMB 2.

Компания заявляет, что за счет ULMB 2 эффективная четкость движения может достигать свыше 1000 Hz. Кроме того, технология обеспечивает полное стробирование подсветки и почти двукратное увеличение яркости при нулевых перекрестных помехах.

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Технология ULMB 2 уже доступна бесплатно. Пока что ее поддерживают мониторы Acer Predator XB273U F и Asus ROG Swift 360Hz PG27AQN. В ближайшее время добавятся 540-герцевый Asus ROG Swift Pro PG248QP и AOC Agon AG276QSG G-Sync.

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