Tesla Model Y стал самым продаваемым автомобилем в первом квартале 2023 года

Электрический кроссовер Tesla Model Y в первом квартале 2023 года стал самой продаваемой моделью автомобиля в мире, обогнав Toyota Corolla и RAV4 — данные исследовательской компании JATO Dynamics. Это первый случай в истории, когда самой продаваемой машиной стал электромобиль.

За отчетный период в мире было реализовано 267,2 тыс. электрокроссоверов Tesla Model Y против 256,4 тыс. седанов Toyota Corolla и 214,7 тыс. кроссоверов Toyota RAV4. При этом цена Model Y начинается с $47,49 тыс, тогда как базовая версия Corolla предлагается за с $21,55 тыс, RAV4 стоит — $27,57 тыс.

Согласно данным Международного энергетического агентства (IEA), мировые продажи электромобилей в первом квартале 2023 года превысили 2,3 млн. единиц. При этом доля электромобилей в общих продажах машин достигла 18% против 14% по итогам 2022 года. В прошлом году Tesla по совокупным объемам продаж заняла 19-е место в мире, а лидерами стали Volkswagen, Toyota, General Motors и Ford Motor.

Ожидается, что реализация электромобилей в мире к концу года достигнет 14 млн. единиц (рост 40% относительно прошлого года).

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az