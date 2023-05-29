Honor 90 и 90 Pro: экран с частотой ШИМ 3840 Hz и камера на 200 Мп

Компания Honor сегодня представила серию смартфонов среднего уровня Honor 90. Базовая модель и Pro-версия получили экраны с рекордным значением частоты ШИМ — 3840 Hz. Согласно международному стандарту IEEE Std1789-2015, когда частота ШИМ превышает 3125 Hz, стробоскопическое мерцание не представляет опасности для глаз человека. Экран прошел сертификацию TUV Rheinland. Используется функция динамического затемнения, имитирующая естественное освещение для снижения усталости глаз. Кроме того, обе модели получили основную камеру на 200 Мп.

Honor 90 оснащен 6,7-дюймовым 10 битным OLED-экраном с разрешением 2664 х 1200 пикселей (435 ppi), частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 1600 нит. Заявлена поддержка HDR10+ и 100% охват DCI-P3.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 7 Gen 1, объем оперативной памяти составляет до 16 Gb, емкость накопителя – до 512 Gb. В основную камеру входят датчики на 200 Мп (1/1.4″, f/1.9), 12 Мп (широкоугольная, f/2.2, угол обзора 112 гр, автофокус) и 2 Мп (сенсор глубины, f/2.4). Фронтальная камера разрешением 50 Мп (f/2.4, угол обзора 100 градусов, запись видео 4K, EIS) расположена в отверстии по центру экрана.

Honor 90 Pro получил 6,78-дюймовый 10 битный OLED-экран с разрешением 2700 x 1224 пикселей (437 ppi), частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 1600 нит. Есть поддержка HDR10+ и 100% охват DCI-P3.

Модель построена на базе процессора Snapdragon 8+ Gen 1. Объемы памяти такие же, как в базовой модели. Основная камера такая же, но вместо датчика глубины на 2 Мп используется телекамера на 32 Мп (f/2.4, OIS+EIS). Селфи-камера двойная — 50 Мп (f/2.4, запись видео 4K, EIS) и 2 Мп (сенсор глубины, f/2.4).

Также аппараты получили поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 BLE, GPS, NFC, порт USB Type-C и стереодинамики (в Pro-версии). Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт (Pro-версия — 90 Вт). Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты Honor 90 составляют 161,9 x 74,1 x 7,8 мм, вес – 183 гр. Honor 90 Pro — 163,8 x 74,8 x 8,1 мм, 192 гр. Используется операционная система Android 13 с интерфейсом MagicOS 7.1.

Цены на Honor 90: 12/256 Gb — $353, 16/256 Gb — $396, 16/512 Gb — $424. Цены на Honor 90 Pro: 12/256 Gb — $466, 16/256 Gb — $509, 16/512 Gb — $551. Смартфоны поступят в продажу в Китае 7 июня. Набор цветовых расцветок корпуса: черный, белый, зеленый и градиентный.

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