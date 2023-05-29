NVIDIA представила технологию ACE для игр — ИИ, отвечающий за речь и анимации NPC в диалогах

Компания NVIDIA на Computex 2023 представила технологию Avatar Cloud Engine (ACE) for Games, которая упростит создание неигровых персонажей (NPC) благодаря возможностям искусственного интеллекта. Набор ИИ-решений Omniverse Avatar Cloud Engine от NVIDIA уже существует какое-то время, но теперь компания представила версию, адаптированную под интеграцию в игры.

По словам главы NVIDIA Дженсена Хуанга, ACE для игр представляет из себя большую языковую модель, которая отвечает не только за речь NPC, но и за его лицевые анимации во время диалога с игроком. При этом ACE for Games предлагается разработчикам не только в виде общего набора инструментов, но и в виде нескольких уже готовых базовых моделей:

NeMo — большая языковая модель (LLM) поможет в обучении NPC свободному общению с игроком;

Riva – автоматическое распознавание речи и преобразование текста в речь. Используется вместе с NeMo;

Nvidia Omniverse Audio2Face – мгновенная генерация лицевых анимаций персонажей на основе одной аудиозаписи речи.

В качестве демонстрации NVIDIA совместно со ИИ-стартапом Convai показала демо в реальном времени, которое работает на Unreal Engine 5.

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Отмечается, что технологии компании вскоре появятся в нескольких играх, в том числе в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, где разработчики используют Audio2Face.

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