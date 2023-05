Новейшие решения QNAP на COMPUTEX 2023

Компания QNAP Systems, ведущий новатор в области вычислительных и сетевых решений, а также систем хранения данных, принимает участие в выставке COMPUTEX TAIPEI 2023, с целью продемонстрировать самую широкую линейку решений и продуктов, включая интеллектуальное наблюдение с искусственным интеллектом, решения для резервного копирования с несколькими устройствами и несколькими площадками, коммутаторы NDR, предназначенные для обеспечения безопасности локальных сетей, решения для хранения петабайт данных, NAS Thunderbolt 4 и совершенно новый коммутатор 100GbE. Посетители также могут стать свидетелями дебютной демонстрации собственной службы облачного хранения QNAP — myQNAPcloud One. QNAP также объединилась с AMD и Seagate, чтобы представить совместные решения для хранения данных с QNAP NAS.

«Мы рады снова встретиться с пользователями и друзьями со всего мира на выставке COMPUTEX 2023 и представить последние и будущие продукты и инновации QNAP, — сказал генеральный менеджер QNAP Мейджи Чанг (Meiji Chang). — QNAP продолжает разрабатывать передовые решения, интегрируя искусственный интеллект, облачные технологии, скорость и безопасность, с целью предоставления универсальных решений для хранения, сети и наблюдения, которые удовлетворят потребности домашних пользователей, малого бизнеса, создателей мультимедиа и корпоративных центров хранения».

Новые продукты на базе процессоров AMD Ryzen 7000, Thunderbolt 4 и твердотельных накопителей E1.S с возможностью горячей замены

TS-h3077AFU, оснащенный новейшим 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 7700 (с тактовой частотой до 5,3 ГГц), представляет собой массив All-Flash SATA с 30 отсеками большой емкости. Обладая памятью DDR5 (поддерживает ECC RAM), двумя портами 10GBASE-T (RJ45), двумя портами 2,5GbE и тремя слотами PCIe Gen 4, позволяющими использовать адаптеры 25GbE, TS-h3077AFU отвечает бескомпромиссным требованиям к производительности виртуализации и современных центров обработки данных, а также к производству мультимедиа 4K/8K. В этой серии представлено больше моделей с 3,5-дюймовыми дисками SATA, в том числе TS-h1277AXU-RP с 12 отсеками и TS-h1677AXU-RP с 16 отсеками. Эти модели также являются первыми сетевыми накопителями QNAP, использующими слоты PCIe Gen 5 M.2 для высокоскоростных пулов хранения SSD или ускорения кэш-памяти для повышения производительности системы.

Новаторские сетевые хранилища Thunderbolt 4, TVS-h674T и TVS-h874T, сочетают в себе частное облачное хранилище со скоростью, удобством и полезностью, так востребованными креативными пользователями. Серия TVS-x74T, оснащенная 12-ядерным процессором Intel Core i7 12-го поколения или 16-ядерным процессором Intel Core i9, оснащена двумя портами Thunderbolt 4 (Type-C), двумя портами 2,5GbE, встроенным графическим процессором, двумя слотами M.2 2280 PCIe Gen 4 x4, двумя слотами PCIe Gen 4, которые позволяют расширить сеть 10GbE и 25GbE, и одним выходом 4K HDMI. В этой серии есть все, чтобы упростить хранение мультимедиа/файлов и обеспечить идеальную совместную работу профессионалов мультимедиа.

Компактный TBS-574TX, первый NAS от QNAP, поддерживающий твердотельные накопители E1.S, выводит редактирование видео 2K/4K и задачи, требующие высокой производительности, на новый уровень. Работая на 10-ядерном процессоре Intel Core i3 12-го поколения, TBS-574TX сочетает в себе слоты Thunderbolt 4 и твердотельные накопители E1.S с возможностью горячей замены, что позволяет видеоредакторам и создателям контента легко переключаться между проектами или обмениваться файлами для совместной работы. Он компактный и легкий, размером B5 и весом менее 2,5 кг, что обеспечивает мобильность и удобство. Адаптер твердотельного накопителя NVMe с E1.S на M.2 2280 также подключен к каждому отсеку для дисков, предоставляя пользователям гибкий выбор твердотельных накопителей.

Интеллектуальное наблюдение с ускорителем искусственного интеллекта и резервным копированием видеоматериалов

TS-AI642 — 8-ядерный AI NAS с NPU с производительностью 6 TOPS, представляет собой один из самых мощных NAS на базе ARM среди продуктов QNAP. Он предназначен для приложений распознавания изображений с искусственным интеллектом и интеллектуального наблюдения, а также имеет встроенный двойной выход 4K HDMI, 2,5GbE в стандартной комплектации и слот PCIe Gen 3 для расширения 10GbE для своего мощного оборудования. AI NAS оснащен передовыми ядрами ARM Cortex-A76 с частотой 2,2 ГГц и ядрами Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц, предлагая идеальный баланс производительности и энергосбережения по доступной цене.

Вместо того, чтобы покупать дорогие камеры с искусственным интеллектом, пользователи могут легко использовать приложения для распознавания лиц и подсчета людей на базе искусственного интеллекта, используя серверы видеонаблюдения QNAP с модулями ускорения искусственного интеллекта Hailo-8 M.2 для повышения производительности распознавания искусственного интеллекта.

Чтобы соответствовать требованиям политик хранения резервных копий видеонаблюдения, приложение QVR Recording Vault предоставляет централизованное решение для долгосрочного хранения, позволяющее создавать резервные копии видеоматериалов даже с метаданными или информацией о распознавании лиц. Администраторы могут легко получить доступ к резервным копиям видео через компьютеры или мобильные устройства с помощью QVR Pro Client для беспрепятственного просмотра, воспроизведения или поиска файлов.

Решения для резервного копирования на несколько устройств, на несколько площадок и в несколько облачных сред

Hybrid Backup Sync — это известное решение QNAP для резервного копирования, реализующее стратегии резервного копирования 3-2-1. Чтобы решить проблему управления сотнями заданий резервного копирования NAS, QNAP представляет Центр резервного копирования гибридного типа, который централизует управление крупномасштабными заданиями резервного копирования NAS с несколькими площадками в рамках Hybrid Backup Sync на единой платформе — с потрясающим виджетом топологии, упрощающим широкий спектр задач управления резервным копированием.

QNAP продолжает улучшать облачные сервисы и представляет собственное фирменное облако myQNAPcloud One, целью которого является оптимизация планов гибридного резервного копирования пользователей с локального QNAP NAS на облако QNAP. myQNAPcloud One предлагает ряд решений для защиты различных типов данных и обеспечения их постоянной доступности, упрощая стратегию гибридного резервного копирования для организаций и частных лиц. Помимо обеспечения полной защиты во время процессов резервного копирования, передачи и хранения данных, сервисы myQNAPcloud One могут быть интегрированы с Hybrid Backup Sync, Hybrid Backup Center, HybridMount и другими сервисами QNAP.

Коммутаторы NDR, локальное оборудование для виртуализации сети и высокая доступность на уровне системы

Поскольку размер и сложность сетей продолжают расти, организации сталкиваются с проблемами управления не только сетевым оборудованием, но и кибербезопасностью. QNAP предлагает доступное по цене решение ADRA для обнаружения и реагирования в сети (NDR), которое можно развернуть на коммутаторе доступа и которое обеспечивает широчайшую защиту на сетевом уровне для всех подключенных конечных устройств в среде LAN от целевых программ-вымогателей.

QNAP также предлагает концепцию преобразования традиционных IТ-комнат в революционную программно-определяемую IТ-инфраструктуру. Благодаря оборудованию для виртуализации сети QuCPE QuCPE-7030A, имеющему до 10 ядер/20 потоков и OCP 3.0, использующему технологию VM/VNF/Container для замены выделенного сетевого оборудования, организации могут легко создавать виртуализированные, отказоустойчивые IТ-комнаты в нескольких местах без присутствия на месте и даже удаленно управлять ими. QuCPE также поддерживает высокую доступность на системном уровне для достижения минимального времени простоя для обеспечения доступности услуг.

Решения для хранения данных петабайтного масштаба

Экспоненциальный рост данных требует надежного хранилища с гибкостью масштабирования. Посетители COMPUTEX также могут увидеть комплексные решения для хранения данных петабайтного масштаба от QNAP, созданные из надежных систем NAS QuTS на базе ZFS и новых корпусов для хранения SATA JBOD с интерфейсом PCIe (серия TL-Rxx00PES-RP, включая 12, 16 и 24 отсека). QNAP также сотрудничает с Seagate, чтобы предлагать решения петабайтного уровня, обеспечивая QNAP NAS возможность поддержки отдельных моделей систем JBOD Seagate Exos серии E. Эти масштабируемые и экономичные решения предлагают организациям надежное хранилище данных для решения проблем с большой емкостью.

О доступности вышеупомянутых новинок будет объявлено отдельно. Для получения дополнительной информации о продуктах и возможностях QNAP посетите сайт www.qnap.com.