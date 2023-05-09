Монитор Philips 24B1D5600 оснащен дополнительным дисплеем E Ink

Компания Philips выпустила монитор 24B1D5600, который помимо основной 23,8-дюймовой IPS-панели, оснащен дополнительным 13,3-дюймовым экраном E-Ink. Отмечается, что 24B1D5600 предназначен для людей, которые во время работы читают много текста на экране монитора, так как дополнительная панель E-Ink может снизить нагрузку на глаза.

Philips 24B1D5600 был представлен в начале 2022 года на CES 2022, осенью поступил в продажу в Китае и только сейчас появится на глобальном рынке.

Основной дисплей монитора имеет разрешение 2560 × 1440 пикселей, частоту обновления 75 Hz и яркость 250 нит. Контрастность экрана равна 1000:1, время отклика — 4 мс (GtG). Заявлено 99,8% охвата цветовой гаммы sRGB и отображении 16,7 млн. оттенков цвета.

Экран E Ink с разрешением 1200 × 1600 пикселей (150 ppi) имеет соотношение сторон 4:3. Его можно поворачивать на 45°, основная панель тоже поддается регулировке. Для компьютеров под управлением Windows предлагается приложение SmartRemote, которое позволит упростить работу с текстовыми файлами с использованием панели E Ink.

Для подключения есть DisplayPort 1.2, USB Type-C, USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), USB Type-A, Ethernet и аудиовыход. Дисплей E Ink имеет отдельный порт USB Type-C.

Цена Philips 24B1D5600 в Китае составляет ориентировочно $850. Стоимость монитора на глобальном рынке пока не сообщается.

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