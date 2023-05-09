Oppo A98 5G: 64 Мп камера, аккумулятор на 5000 мАч и зарядка 67 Вт за $315

Компания Oppo представила в Малайзии смартфон средней ценовой категории под названием A98 5G. Аппарат оборудован 6,72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и поддержкой частоты обновления до 120 Hz. Отмечается, что покрытие задней крышки устойчиво к отпечаткам пальцев и царапинам.

За производительность смартфона отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 695, который работает в связке с 8 Gb ОЗУ и 256 Gb флэш-памяти.

В основную камеру входят 64 Мп основной датчик, 2 Мп (микрообъектив, 40-кратный цифровой зум) и 2 Мп сенсор глубины. Для селфи в устройстве предусмотрена фронтальная камера на 32 Мп. Аккумуляторная батарея на 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 67 Вт. Толщина корпуса составляет 8,2 мм при весе 192 гр. Смартфон работает на Android 13 с интерфейсом ColorOS 13.

Цена Oppo A98 5G составляет $315.

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