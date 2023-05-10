Безопасный сёрфинг: зачем бизнесу VPN?

VPN может повысить кибербезопасность бизнеса, помочь защитить от злоумышленников важные корпоративные и учётные данные. VPN-соединение маскирует информацию при передаче по сети и предотвращает доступ извне к отправляемым и получаемым сообщениям, то есть позволяет сделать так, чтобы их не увидели те, для кого они не предназначены.

Почему VPN особенно важен сегодня

Всё больше сотрудников переходят на гибридный или полностью удалённый режим работы и всё чаще используют бесплатный общественный Wi-Fi, например в торговых центрах, ресторанах, гостиницах, аэропортах, книжных магазинах.

При использовании открытых точек доступа информация может попасть в чужие руки. Злоумышленники могут создать сеть, которая станет как бы буфером между пользователем и точкой подключения и будет перехватывать передаваемую информацию: электронные письма, данные банковских карт, логины и пароли для входа в корпоративные сервисы. Такой тип атаки обычно называют «человек посередине». Украденные данные могут быть использованы атакующими для доступа к корпоративным системам, кражи данных, шпионажа. VPN же гарантирует, что ваше соединение будет скрыто от чужих глаз.

Кроме того, злоумышленники могут создавать собственные сети Wi-Fi, которые маскируются под легальные, например сети торговых центров, и использовать незащищённое соединение для распространения вредоносного ПО. Если через такую сеть разрешён обмен файлами, на устройство может попасть зловред. Известны случаи, когда взламывали саму точку подключения и во время процесса подключения появлялось всплывающее окно с предложением обновить популярное программное обеспечение. Если нажать на такое окно, то на устройство на самом деле будет установлена не полезная программа, а вредоносная, маскирующаяся под обновление легитимного продукта.

Ещё одна проблема заключается в том, что сотрудники, работающие удалённо, часто используют те же компьютеры, на которых выполняют рабочие задачи, для развлечений — просмотра фильмов, игр. Это упрощает злоумышленникам получение первоначального доступа к сети компании. Они часто расставляют такие ловушки: распространяют под видом эпизода сериала или фильма различные виды вредоносного ПО, в том числе троянские, шпионские программы и бэкдоры. С помощью таких зловредов атакующие могут проникнуть в сеть компании, найти и украсть конфиденциальную информацию.

Важно помнить, что VPN не может быть единственной мерой защиты от кибератак, поскольку такие сервисы защищают только соединение. Для блокировки вредоносного ПО нужно отдельное решение. Только комплексный подход может гарантировать надёжную защиту.

Какие существуют варианты VPN для бизнеса?

Создать собственный VPN. Это можно сделать, если в компании есть собственный облачный рабочий сервер с конфиденциальными данными, к которому сотрудникам требуется постоянный доступ. Удалённый доступ к такому серверу через VPN поможет полностью закрыть его от внешнего мира и одновременно обеспечить безопасность и в интернете. Но это довольно дорогой подход, требующий отдельного специалиста для его развёртывания и обслуживания.

Купить подписку на VPN-сервис: выбрать наиболее подходящий вариант, соответствующий потребностям и бюджету вашей компании. Обязательно проанализируйте информацию о поставщике: почитайте отзывы и результаты профессиональных тестов, ведь речь идёт о безопасности ценных данных. Мы рекомендуем выбирать сервис, который ориентирован на бизнес-клиентов, а не на частных пользователей, пытающихся скрыть своё местоположение.

Установить комплексное защитное решение, в составе которого есть VPN. Это позволит избежать возможных конфликтов между защитным решением и VPN. Например, решение Kaspersky Small Office Security теперь включает лицензию на Kaspersky VPN Secure Connection.