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1 мая, 2023
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Microsoft прекратит выпускать гаджеты под собственным брендом

Microsoft

Компания Microsoft больше не будет выпускать гаджеты и аксессуары для компьютеров под собственным брендом. Об этом в разговоре с журналистами издания The Verge заявил старший менеджер по коммуникациям Microsoft Дэн Лейкок.

Вместо этого все новые мыши, клавиатуры, веб-камеры и прочие аксессуары для ПК будут производить под брендом Surface. Лейкок отметил, что сторонние магазины будут продавать аксессуары под собственным брендом Microsoft еще какое-то время, пока запасы товаров не закончатся.

Ранее компания заявила, что прекращает выпуск функциональных обновлений для Windows 10. Поддержка ОС ежемесячными патчами безопасности продлится до 14 октября 2025 года.

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