Лучшие видеокарты для компьютерных игр

Большинство пользователей при выборе видеокарты задаются одним главным вопросом: какая карта даст наибольшую отдачу от затраченных на ее приобретение средств? Очевидно, что ответ будет сильно зависеть от размера вашего бюджета. Помимо этого, необходимо учитывать ряд факторов, в числе которых не только исходная производительность, но и такие характеристики, как уровень шума, стабильная работа с драйверами и дополнительное программное обеспечение. А если вы готовы заплатить больше, чтобы испытать великолепные, но требовательные к производительности «железа» визуальные эффекты, которые можно получить с помощью трассировки лучей в реальном времени? Сегодня мы поможем вам ответить на эти вопросы в обзоре основных графических процессоров, появившихся на рынке за последнюю пару лет. Мы познакомим вас с видеокартами, находящимися в ценовом диапазоне от 100 долларов за бюджетные модели до 2000 долларов за роскошные модели, которые даже жалко «прятать» в корпусе компьютера. Обзор, в котором мы рассмотрим актуальные решения NVIDIA, AMD и Intel Arc, будет завершен рекомендациями о том, как выбрать персонализированную карту, которая подойдет именно вам.

AMD Radeon RX 6500 XT

Лучшая видеокарта в пределах 200 долларов

Невысокая цена этой видеокарты, которая на Best Buy стоит всего 159,99 доллара, может настораживать, но в настоящее время критикуемая многими Radeon RX 6500 XT по-прежнему остается единственным разумным бюджетным вариантом. Она менее привлекательна из-за урезанной памяти, шины PCIe и ограниченного количества портов, не говоря уже о более низкой производительности, но сегодня вы вряд ли найдете на рынке что-то более доступное. Эти аппаратные ограничения означают, что вам нужно будет придерживаться средних или высоких настроек графики с разрешением 1080p в современных играх, чтобы достичь относительно нормальной частоты, но если вас это не устраивает, добавьте еще немного, чтобы приобрести следующую модель примерно за 250 долларов.

AMD Radeon RX 6600

Лучшая видеокарта с поддержкой разрешения 1080p

AMD Radeon RX 6600 и ее конкурент в лице NVIDIA GeForce RTX 3060 якобы имеют одинаковую рекомендованную розничную цену в 329 долларов, но на рынке разрыв между ними в цене гораздо заметнее. Вы можете найти карты Radeon RX 6600, которые обычно стоят от 200 до 250 долларов, в то время как самая дешевая GeForce RTX 3060 обычно стоит около 400 долларов. Обе эти цены слишком высоки для игр с разрешением 1080p, по крайней мере, по сравнению с графическими процессорами прошлых лет, но с 8 Gb быстрой памяти GDDR6, невероятно хорошей энергоэффективностью и технологией AMD Radeon Super Resolution, Radeon RX 6600 является отличным выбором для геймеров, которые хотят играть с разрешением 1080p и частотой 60 кадров в секунду или выше без ущерба для визуальной точности. Однако эта карта отстает в производительности при трассировке лучей.

Intel Arc A750

Лучшая видеокарта с разрешением 1080p и поддержкой трассировки лучей

Дебютные видеокарты Intel Arc превосходят даже хваленые видеокарты NVIDIA RTX 30-й серии по трассировке лучей в этом ценовом классе, а новая Arc A750 за 250 долларов делает это примерно на 150 долларов дешевле, чем популярная GeForce RTX 3060. Зачем сравнивать Arc A750 с тем, что стоит 400 долларов, а не с RTX 3050 за 300 долларов, например, спросите вы? Потому, что если вы играете в самые последние игры, работающие с современными API DirectX 12 или Vulkan, присутствующими в большинстве проектов AAA-класса, то Arc A750 и здесь превосходит RTX 3060. На старте графические процессоры Intel страдали от ряда ошибок, но компания усердно поработала над улучшением своих драйверов, а также исправила самые частые ошибки. Производительность в старых играх с поддержкой DirectX 11 остается низкой, поэтому здесь Radeon RX 6600 остается лучшим выбором, но Intel и здесь продолжает наверстывать упущенное. Поэтому, если вы в основном сосредоточены на трассировке лучей и играх AAA-класса, то Intel Arc A750 представляет собой гораздо лучший вариант.

AMD Radeon RX 6700 XT

Лучшая видеокарта с разрешением 1440p

В нормальном мире GeForce RTX 3060 Ti от NVIDIA при рекомендованной розничной цене в 400 долларов доминировала бы в играх с разрешением 1440p. Эта карта предлагает превосходную производительность при трассировке лучей по сравнению с конкурентами в лице AMD Radeon. Но в нашем мире RTX 3060 Ti в онлайн-магазинах стоит около 600 долларов, а цена на RTX 3070 и вовсе доходит до 700 долларов. Вместо этих видеокарт можно приобрести AMD Radeon RX 6700 XT, причем намного дешевле. Она достаточно быстра для игр с разрешением 1440p и частотой 60 кадров в секунду, а ее мощные 12 Gb памяти GDDR6 обеспечивают достаточный запас для использования самых интенсивных графических функций. Только один минус. Карта AMD способна поддерживать игры с трассировкой лучей только с разрешением 1080p, если вы не активируете Radeon Super Resolution или FSR 1 или 2 в играх, которые его поддерживают. С другой стороны, Radeon RX 6700 XT предлагает воспользоваться потрясающей функцией AMD Smart Access Memory, повышающей производительность, если ваш компьютер базируется на современных процессорах AMD Ryzen, которые ее поддерживают.

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Лучшая видеокарта класса high-end с разрешением 1440p

Платить 800 долларов или больше за видеокарту с разрешением 1440p — смехотворно. Но если вам нужна исключительная производительность в играх с разрешением 1440p, и только в играх с разрешением 1440p, поскольку NVIDIA «заставила» этот графический процессор работать медленнее в разрешении 4K, то GeForce RTX 4070 Ti с 12 Gb памяти — отличный вариант. Она сверхбыстрая, сверхэффективная, отлично справляется с трассировкой лучей и поддерживает новейшую технологию NVIDIA DLSS 3.0 Frame Gen. Но, если вы предпочитаете надежные видеокарты, поддерживающие разрешение 1440p и имеющие потенциал для игры в 4K, пусть и с меньшей эффективностью, но с большим объемом памяти и по более низкой цене, то рассмотрите следующий вариант.

AMD Radeon RX 6800 XT

Лучшая доступная видеокарта с поддержкой разрешения 4K

Пришло время скидок на флагманы последнего поколения, по крайней мере, со стороны AMD. В то время, как более старые видеокарты NVIDIA RTX 30-й серии практически не меняются в цене в течение двух лет после запуска, AMD снижает цены на Radeon. Благодаря такому жесту вы можете столкнуться с предложением, в рамках которого «свирепая» Radeon RX 6800 XT будет стоить менее 600 долларов. В момент запуска эта видеокарта стоила 800 долларов и по характеристикам соответствует популярной GeForce RTX 3080 от NVIDIA, но стоит ощутимо меньше. И это при том, что AMD использует в Radeon RX 6800 XT 16 Gb памяти GDDR6, что намного лучше подходит для современных игр с разрешением 4K, чем всего 10 Gb памяти в GeForce RTX 3080. Если вы хотите, чтобы на мониторе c разрешением 4K и частотой 60 кадров в секунду прослеживались все визуальные эффекты вашей игры, кроме трассировки лучей, с чем эта карта не справляется, то Radeon RX 6800 XT — фантастическая покупка. То же самое можно сказать и о Radeon RX 6800 и более мощном 6900 XT, которые также можно приобрести с большими скидками.

AMD Radeon RX 7900 XTX

Лучшая видеокарта с поддержкой разрешения 4K

Если у вас есть 4К-монитор и вы хотите, чтобы все эти пиксели работали, то GeForce RTX 3080 и RTX 3070 — достойные и более доступные варианты, но это графические процессоры последнего поколения с все еще завышенными ценниками, приобретение которых просто не имеет смысла, особенно теперь, когда появилось новое поколение видеокарт. Возьмите, например, флагман AMD Radeon RX 7900 XTX. За свои 999 долларов эта видеокарта запросто может поддерживать максимальную производительность 4K-монитора, а также даст возможность поиграть на мониторе с большим разрешением и более высокой частотой обновления. И это со всеми включенными на максимум графическими параметрами, кроме трассировки лучей. Radeon RX 7900 XTX, давно проигравшая битву за AMD, по-прежнему сильно отстает в вопросах трассировки лучей, которую обеспечивают новые графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 40-й серии, но по-прежнему делает это немного лучше, чем чудовищно дорогая NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti. Если вы редактируете видео или запускаете Minecraft с включенным множеством модов, вы также оцените 24 Gb памяти Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ. NVIDIA GeForce RTX 4070 TI за 800 долларов, AMD Radeon RX 7900 XT за 900 долларов и NVIDIA GeForce RTX 4080 за 1200 долларов находятся в том же ценовом классе, что и AMD Radeon RX 7900 XTX, но они предлагают ужасное соотношение цены и качества. Так что выбирайте эту видеокарту… или разоритесь на следующий вариант.

NVIDIA GeForce RTX 4090

Лучшая видеокарта класса high-end для 4K

Видеокарт по цене свыше 1000 долларов раньше просто не существовало, но теперь они стали обычным явлением. Все они предлагают захватывающий игровой процесс в разрешении 4K. Но если вам нужна максимальная производительность вне зависимости от цены, вы будете невероятно довольны NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition. Это первая видеокарта, способная максимально использовать возможности 4K-монитора с частотой обновления 120 Hz во многих современных играх. Ее конкуренты могут поддерживать мониторы с разрешением 4K и частотой обновления 60 Hz, но не выше. Правда, имейте ввиду, что вам понадобится новый AMD Radeon 9 7950X или Intel Core i9-13900K, чтобы по-настоящему воспользоваться всеми преимуществами этой видеокарты. Помимо чистого прироста в скорости, RTX 4090 также предлагает 24 Gb памяти GDDR6 для создателей контента, лучшие в своем классе возможности трассировки лучей и новую технологию DLSS 3, которая использует искусственный интеллект для существенного повышения частоты кадров. И в заключение, GeForce RTX 4090 — это абсолютно превосходный графический процессор для игр с максимальной производительностью.

Как выбирать видеокарту

Если вы захотите сделать покупку, выходящую за рамки нашего обзора, то помните, что найти подходящую видеокарту может быть непросто. Различные поставщики предлагают индивидуальные версии каждого графического процессора. Например, вы можете купить разные модели AMD Radeon RX 6700 XT у Sapphire, XFX, ASUS, MSI или PowerColor. Чтобы сузить круг вариантов и найти подходящую карту, при выборе следует учитывать следующие моменты:

Разгон. Более дорогие нестандартные модели часто предварительно разгоняются до разной степени, что может привести к более высокой производительности. Однако большинство современных пользовательских карт предлагают такой же необходимый уровень производительности.

Решения для охлаждения. Многие видеокарты доступны со специальными вентиляторами, которые снижают температуру и производят меньше шума. Их подавляющее большинство работает хорошо. Видеокарты с жидкостным охлаждением работают еще лучше, но требуют дополнительного места внутри корпуса для трубок и радиатора. Избегайте видеокарт с системами охлаждения с одним вентилятором.

Размер. Многие видеокарты имеют схожие размеры, но существуют более длинные или более короткие модели. К тому же графические карты класса high-end оснащаются массивными индивидуальными решениями для охлаждения. Перед покупкой дважды проверьте, подходит ли выбранная вами видеокарта к вашему корпусу.

Совместимость. Не все оборудование поддерживает широкий спектр вариантов подключения. Графические карты более высокого класса могут не иметь портов DVI, а мониторы более низкого уровня могут не иметь портов DisplayPort. Только самые современные видеокарты AMD Radeon и NVIDIA GeForce поддерживают HDMI 2.1. Убедитесь, что ваша видеокарта и монитор могут подключаться друг к другу. Точно так же убедитесь, что ваш блок питания соответствует рекомендуемой мощности для выбранной вами видеокарты.

Трассировка лучей в реальном времени, FSR и DLSS. Видеокарты AMD Radeon RX 6000-й серии и все предложения NVIDIA GeForce RTX поддерживают игры с активными эффектами трассировки лучей в реальном времени. Тем не менее, графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 30-й серии обладают огромным преимуществом перед всеми остальными, что еще больше ощущается благодаря выделенным тензорным ядрам для обработки задач машинного обучения, таких как Deep Learning Super Sampling, использующий искусственный интеллект для повышения производительности игр с минимальным воздействием на визуальные эффекты. Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 20-й серии также поддерживают DLSS, а конкурирующие технологии AMD FSR 2.0 и Radeon Super Resolution набирают популярность с каждым днем.