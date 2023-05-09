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10 мая, 2023
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При эксклюзивном партнерстве Azercell прошел «Бакинский марафон-2023»

Лидирующий мобильный оператор наградил победителей соревнования

7 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева прошел «Бакинский марафон-2023», эксклюзивным партнером которого выступила компания «Azercell Telecom». В этих соревнованиях, проходивших под девизом «Победи ветер», приняли участие 19 500 спортсменов, а точки старта и финиша были расположены на Площади Государственного флага. В состязании, которое собрало марафонцев из Азербайджана и разных стран мира, участники преодолели дистанцию в 21 километр.

В марафоне, проходившем при поддержке Azercell, использовался цифровой хронометр (timekeeper). Эти специальные микрочипы, размещенные на стартовых номерах спортсменов, позволили обеспечить максимальную точность при подсчете результатов забега и дали возможность моментально фиксировать пересечение ими финишной черты.

Отметим, что Azercell с 2017 года выступает партнером этого престижного мероприятия с целью поддержать развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни. В марафоне традиционно приняли участие президент и руководство ООО «Azercell Telecom», а также сотрудники и корпоративные клиенты компании.

«Azercell Telecom» наградил азербайджанских победителей марафона- специальными подарками. Трое женщин и трое мужчин, первыми пересекшими финишную линию, получили в качестве награды от мобильного оператора мобильные телефоны. По традиции без внимания не остались и юные участники состязания. Студентам, занявшим первые места в женской и мужской категориях, Azercell вручил престижные номера с префиксом «010», 5 ГБ интернет-трафика, тарифные пакеты «GəncOl» с 6-месячным периодом бесплатного пользования и рюкзаки. Специальные подарки от компании получили также и другие марафонцы.

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