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2 мая, 2023
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Honor выпустил ноутбук MagicBook Z3 14 для корпоративных клиентов

Honor MagicBook Z3 14

Компания Honor представила в Китае ноутбук MagicBook Z3 14. Это первая модель бренда, которая предназначена для корпоративного сектора. Honor MagicBook Z3 14 получил 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 2240×1400 пикселей (16:10) и яркостью 300 нит. Дисплей занимает 88% площади лицевой панели корпуса. Заявлен охват 100% палитры sRGB.

В основе ноутбука лежит 8-ядерный процессор Intel Core i5-12450H (2.0 GHz). За обработку графики отвечает интегрированный ускоритель Intel. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 16 Gb, емкость SSD – 512 Gb.

Аккумулятор на 60 Вт/ч обеспечивает девять часов автономности, а быстрая зарядка заполнит 45% емкости за 30 мин. В оснащение ноутбука также входят поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, один порт USB-C 3.2, два USB-A 3.2, HDMI 1.4b, аудиоджек, mini RJ-45. Есть фронтальная камера разрешением 720p и сканер отпечатков пальцев. Используется ОС Windows 11 Home/Pro. Габариты составляют 313,2×221,6×15,9 мм, вес — 1,34 кг. Функция MagicLink обеспечивает передачу данных со смартфонов Honor.

Ориентировочная цена ноутбука Honor MagicBook Z3 14 составляет $752.

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