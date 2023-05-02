Представлена серия телевизоров Toshiba Z600MF

Компания Toshiba представила линейку новых телевизоров Toshiba Z600MF, в которую вошли четыре модели с экранами диагональю 55 ($580), 65 ($725), 75 ($1010) и 85 ($1450) дюймов.

Телевизоры оснащены экраном разрешением 4K с частотой обновления изображения 144 Hz. Технология REGZA 2.0 на базе искусственного интеллекта управляет деталями изображения, цветом и контрастностью.

Toshiba Z600MF получили 4 Gb оперативной и 64 Gb флеш-памяти, есть поддержка Wi-Fi 2,4/5G, а также система объемного стереозвучания.

Прием предварительных заказов в Китае уже стартовал.

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