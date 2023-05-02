Hisense представил новый телевизор для геймеров E7KQ PRO

Компания Hisense представила в Испании новую модель телевизора под названием E7KQ PRO. Устройство рассчитано на работу с современными игровыми консолями.

E7KQ PRO будет предлагаться с диагональю экрана от 55 до 75-дюймов. Телевизор обладает разрешением 4K, частотой обновления 144 Hz, игровой панелью и двумя портами HDMI 2.1 для подключения консолей. Другие гаджеты можно подключать через USB 2.0, USB 3.0 и аудиопорты. Есть поддержка Dolby Vision IQ, HLG и HDR10+. Время отклика — 9 мс. Пиковая яркость панели составляет 350 нит, контрастность — 2000:1.

Телевизор QLED 4K использует технологию Quantum Dot, покрывающую 90% цветовой гаммы DCI-P3 и масштабирование до UHD. Установлена 2.1-канальная звуковая система мощностью 50 Вт с сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos.

Цены, старт продаж Hisense E7KQ PRO и когда продукт выйдет на другие рынки — пока не озвучены.

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