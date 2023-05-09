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10 мая, 2023
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Fortnite и Gran Turismo 7 станут частью Олимпийских Киберспортивных игр

Fortnite

С 22 по 25 июня в Сингапуре пройдут Olympic Esports (Олимпийские Киберспортивные игры). Квалификационные раунды проходят с 1 марта. Был опубликован список представленных игр.

Большой неожиданностью стала Fortnite. Матчи в игре будут проходить не по правилам королевской битвы, а в качестве соревнования по спортивной стрельбе. Для этого в игре сделали специальный остров с мишенями. Примут участие в борьбе за золотую медаль 12 участников из серии Fortnite Champion.

Это связано с тем, что Olympic Esports хочет отражать реальные виды спорта, поэтому на мероприятии не представлены такие популярные дисциплины, как Counter-Strike или Dota 2.

Среди других проектов на Olympic Esports присутствуют:

  • WBSC eBaseball: Power Pros — бейсбол;
  • com — шахматы;
  • Zwift — шоссейные велогонки;
  • Just Dance — танцы;
  • Gran Turismo 7 — гонки;
  • Virtual Regatta — парусный спорт;
  • Virtual Taekwondo — тхэквондо;
  • Tennis Clash — теннис.

Каждый матч будет проходить в комплексе Suntec Centre. Для тех, кто не сможет присутствовать на мероприятии лично, будут организованы официальные трансляции.

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