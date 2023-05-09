Fortnite и Gran Turismo 7 станут частью Олимпийских Киберспортивных игр

С 22 по 25 июня в Сингапуре пройдут Olympic Esports (Олимпийские Киберспортивные игры). Квалификационные раунды проходят с 1 марта. Был опубликован список представленных игр.
Большой неожиданностью стала Fortnite. Матчи в игре будут проходить не по правилам королевской битвы, а в качестве соревнования по спортивной стрельбе. Для этого в игре сделали специальный остров с мишенями. Примут участие в борьбе за золотую медаль 12 участников из серии Fortnite Champion.
Это связано с тем, что Olympic Esports хочет отражать реальные виды спорта, поэтому на мероприятии не представлены такие популярные дисциплины, как Counter-Strike или Dota 2.
Среди других проектов на Olympic Esports присутствуют:
- WBSC eBaseball: Power Pros — бейсбол;
- com — шахматы;
- Zwift — шоссейные велогонки;
- Just Dance — танцы;
- Gran Turismo 7 — гонки;
- Virtual Regatta — парусный спорт;
- Virtual Taekwondo — тхэквондо;
- Tennis Clash — теннис.
Каждый матч будет проходить в комплексе Suntec Centre. Для тех, кто не сможет присутствовать на мероприятии лично, будут организованы официальные трансляции.
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