Представлены смартфоны Sharp Aquos R8 и R8 Pro с оптикой Leica

Компания Sharp представила на домашнем рынке в Японии флагманскую серию смартфонов Aquos R8. В нее вошли две модели – базовая и Pro-версия. Новинки получили экран собственной разработки компании — Pro IGZO OLED. Обе модели построены на базе 8-ядерного процессора Snapdragon 8 Gen 2.

Sharp Aquos R8 оборудован 6,4-дюймовым экраном разрешением 2340х1080 пикселей, соотношением сторон 19.5:9 и кадровой частотой 120 Hz. Максимальная яркость — 1300 нит. Есть поддержка Dolby Vision. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 8 Gb, емкость флеш-памяти UFS 4.0 – 256 Gb.

Основная камера двойная, с датчиками на 50 Мп (1/1.55″, 1 мкм, ЭФР 23 мм, f/1.9, EIS) и 13 Мп (широкоугольная, ЭФР 15 мм, f/1.9, угол обзора 118°, EIS). Объектив в основном датчике разработан совместно с Leica. Фронтальная камера разрешением 8 Мп расположена в каплевидном вырезе экрана (f/2.0). Емкость аккумулятора составляет 4570 мАч.

Sharp Aquos R8 Pro оснащен 6,6-дюймовым дисплеем разрешением 2730×1260 пикселей, соотношением сторон 19.5:9 и частотой обновления 240 Hz. Максимальная яркость достигает 2000 нит. Также есть поддержка Dolby Vision. Объем ОЗУ LPDDR5X составляет 12 Gb, ПЗУ UFS 4.0 – 256 Gb.

В основную камеру входит датчик на 47,3 Мп (1″, 1,6 мкм, ЭФР 19 мм, f/1.9, EIS). Есть также датчик глубины и 14-канальный спектрометр для более точной цветопередачи на фото и видео. Фронтальная камера разрешением 13 Мп (f/2.3) находится в отверстии по центру экрана . Аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Обе модели получили поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, eSIM, GPS, NFC, USB Type-C, слот для карт microSD и 3.5-мм разъем для наушников. Есть защита от влаги и пыли по стандарту IP68. Aquos R8 отличается повышенной стойкостью корпуса: он выдержал испытания по военному стандарту MIL-STD-810. У базовой модели боковой сканер отпечатков пальцев, у Pro-версии — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в экране. Используется ОС Android 13. Sharp обещает обновлять программное обеспечение в течение трех лет.

Доступные цвета Sharp Aquos R8 – кремовый и синий, Aquos R8 Pro – только черный. Старт продаж состоится в июле/августе этого года. Цены пока не объявлены. Также нет сведений о доступности смартфонов за пределами Японии.

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