Epic Games Store бесплатно отдает коллекцию The Sims 4 «Жажда Приключений»

В Epic Games Store можно бесплатно получить коллекцию The Sims 4 «Жажда Приключений». Туда входит следующий контент: набор «Приключения в джунглях», каталог «Роскошная вечеринка» и комплект «Фэшн-Стрит». Коллекцию можно забрать до 18 мая 19:00 по бакинскому времени.

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Какая игра будет в Epic Games Store бесплатной на следующей неделе – неизвестно. Инсайдер billbil-kun, чьи утечки обычно оказываются верными, утверждает, что в рамках грядущей распродажи, которая пройдет с 18 мая по 15 июня, раздадут 8 игр. Будут отдавать по два проекта в неделю.

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