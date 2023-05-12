Microsoft через несколько лет будет получать электроэнергию от термоядерного реактора

Компания Microsoft подписала с Helion Energy первый в истории коммерческий контракт на поставку электроэнергии, получаемой посредством термоядерного синтеза.

Helion Energy должна совершить технологический прорыв за невероятно короткий промежуток времени, а затем вывести технологию на рынок и сделать ее конкурентоспособной по стоимости в сравнении с другими источниками энергии. Компания считает, что сможет построить термоядерный реактор для Microsoft к 2028 году — он должен будет вырабатывать не менее 50 МВт электричества. Это очень сложная задача. Некоторые ученые считают, что заявления Helion крайне смелые. Даже самые оптимистичные оценки ученых по поводу создания термоядерных электростанций варьируются от конца текущего десятилетия до нескольких десятилетий вперед.

«Я бы сказал, что это самая смелая вещь, которую я когда-либо слышал. В таких вопросах я никогда не говорю никогда. Но было бы удивительно, если бы им это удалось», — сказал физик-теоретик Чикагского университета Роберт Рознер.

Нужно отметить, что компании подписали полноценный обязывающий договор, который подразумевает в том числе финансовые санкции в случае его невыполнения.

На данный момент пока никому еще не удалось добиться реакции термоядерного синтеза с положительным выходом энергии, то есть чтобы полученной энергии было больше, чем затраченной. В конце прошлого года о прорыве в этой области сообщили ученые из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии. Тогда они говорили, что им удалось получить в полтора раза больше энергии, чем было затрачено. Но такая оценка справедлива только непосредственно для самой реакции. А если посчитать мощность «от розетки», то есть в данном случае затраченную на накачку лазеров, то никакого положительного баланса энергии не было.

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